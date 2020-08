Dyrektorzy "znaleźli wyjście". W tych szkołach dzieci nie zaczną zajęć 1 września

W dwóch podstawówkach w Sławnie (województwo zachodniopomorskie) uczniowie rozpoczną naukę dopiero 7 września. Dyrektorzy szkół nie musieli prosić sanepidu o zgodę na opóźnienie zajęć stacjonarnych, bo skorzystali ze swojego uprawnienia do ustalenia kilku dni w ciągu roku jako dni wolnych od zajęć. Jako powód tej decyzji podali zagrożenie epidemiczne.

Jak podano w komunikacie na stronie internetowej sławieńskiego magistratu, dyrektorzy podstawówek podjęli decyzję o ustaleniu od 2 do 4 września dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W konsekwencji lekcje w tych szkołach rozpoczną się 7 września.

"Dyrektorzy znaleźli takie wyjście. Ich decyzja, nie złamali prawa"

Jak poinformował w środę zachodniopomorski wicekurator oświaty Bogusław Ogorzałek, dyrektorzy podstawówek zgodnie z rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego mają do swojej dyspozycji 8 dni, które mogą ogłosić jako dni wolne od zajęć. Dodał, że powołując się na to rozporządzenie, nie muszą powiadamiać o swoich decyzjach w tej sprawie kuratorium ani sanepidu, nawet jeśli podają jako powód ustalenia dni wolnych zagrożenie epidemiczne.

Dodał, że nie ma wiedzy, by w innych miastach czy gminach w Zachodniopomorskiem dyrektorzy szkół zastosowali podobne rozwiązanie i zajęcia miałyby się rozpocząć dopiero po kilku dniach od rozpoczęcia roku szkolnego.

Prezydent Sosnowca rekomendował przesunięcie rozpoczęcia zajęć, sanepid wydał negatywną opinię

Powrót uczniów do nauki stacjonarnej sprawia problem wielu samorządom i szkołom w Polsce. Na portalu tvn24.pl opisaliśmy w środę sytuację z Sosnowca.

Prezydent miasta Arkadiusz Chęciński wysłał we wtorek list do dyrektorów miejskich szkół. Zarekomendował "przeniesienie rozpoczęcia zajęć stacjonarnych na późniejszy termin, na przykład 14.09.2020 roku". Takie rozwiązanie miałoby umożliwić powakacyjną kwarantannę domową i zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Prezydent powołał się na stanowiska polskich naukowców, którzy uważają, że powrót uczniów do szkół od 1 września może zaowocować gwałtownym wzrostem liczby zachorowań.