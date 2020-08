Broniarz: Działania ministerstwa są chaotyczne. Możemy się spodziewać 26 tysięcy zasad funkcjonowania szkół

Od września uczniowie mają wrócić do szkół, podstawowym modelem pracy mają być zajęcia stacjonarne . W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego (gmina, powiat), będzie mógł podjąć decyzję, że część dzieci lub klas będzie uczęszczać do szkoły w tradycyjnej formie, a część będzie uczyła się na odległość lub - przy większym zagrożeniu - w pełni przejdzie na kształcenie zdalne.

"Działania ministra edukacji narodowej są działaniami chaotycznymi"

Broniarz: zdaniem ZNP dyrektor powinien zdecydować o momencie rozpoczęcia tradycyjnej edukacji

Pytany, czy w takim razie rozpoczęcie roku szkolnego powinno być przełożone na późniejszy termin, odparł, "byłoby to nie do końca skuteczne".

- Zdaniem ZNP lepszym rozwiązaniem byłoby, zachowując zasadę, że to dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym jest za to odpowiedzialny, żeby to do niego należała decyzja o momencie rozpoczęcia edukacji w formie tradycyjnej. Jeżeli sytuacja w danej szkole, gminie, powiecie na to nie pozwala, z powodzeniem można by prowadzić edukację hybrydową, zdalną - przekonywał Broniarz.