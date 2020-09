Minister: wprowadziliśmy dwa elementy, które ułatwią pracę szkół w systemie zdalnym

Z 48,5 tysiąca szkół i przedszkoli w całej Polsce kilkadziesiąt nie pracuje w trybie stacjonarnym - przekazał w poniedziałek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Dodał, że MEN wprowadziło "dwa elementy, które mają ułatwić funkcjonowanie szkół w tym okresie, gdy przejdą na nauczanie zdalne". Jednym z nich jest możliwość skracania lekcji do 30 minut, drugi dotyczy nauczania indywidualnego. Szef resortu podpisał dwa związane z tym rozporządzenia.

We wtorek 1 września rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. Jako zasadę przyjęto powrót szkół do stacjonarnego nauczania, z koniecznością przestrzegania wytycznych sanitarnych związanych z pandemią COVID-19. W razie wystąpienia w szkole zakażenia koronawirusem placówka na wniosek dyrektora, w porozumieniu z organami prowadzącymi i przy pozytywnej opinii inspektora sanitarnego, może na czas określony przejść na system mieszany - łączący kształcenie stacjonarne oraz na odległość - bądź całkowicie na nauczanie zdalne.

Kilkadziesiąt szkół pracuje w trybie zdalnym

- Już pierwsze dane z ubiegłego tygodnia pokazują, jak wygląda powrót do szkół, czy są placówki, które całkowicie przeszły na nauczanie zdalne, czy ewentualnie na model mieszany. Takich placówek jest bardzo, bardzo mało. Prawie 100 procent placówek funkcjonuje w trybie stacjonarnym - powiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski w poniedziałek na konferencji prasowej w Białymstoku.

Na konferencji prasowej w Białymstoku szef resortu przekazał, że część placówek, które w ubiegłym tygodniu przeszły na nauczanie zdalne po decyzji sanepidu, "wróciła od poniedziałku do nauczania stacjonarnego".

Jak mówił Piontkowski, ministerstwo zakłada, że "przechodzenie na działalność zdalną będzie trwało mniej więcej tyle, ile czas potrzebny na kwarantannę, czyli czas potrzebny na to, by stwierdzić, czy dana osoba jest zakażona czy nie". Sprecyzował, że taka przerwa w nauce stacjonarnej placówki "nie powinna trwać dłużej niż dwa tygodnie".

Nowe rozporządzenia, które mają pomóc w zdalnym nauczaniu

- Po pierwsze to rozwiązanie, które pozwala w przypadku nauczania indywidualnego, by część zajęć na wniosek rodzica, odbywała się zdalnie. Tak, by nie było bezpośredniego kontaktu nauczyciela z dzieckiem - mówił minister.