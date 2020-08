Dworczyk: Ponad 50 milionów maseczek trafi do szkół. Dla nauczycieli i starszych uczniów

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski wyśmienicie koordynuje działania przygotowujące do rozpoczęcia roku szkolnego - zapewniał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk w "Jeden na jeden", pytany o ewentualną zmianę w kierownictwie resortu edukacji. Zapowiedział też, że w związku z powrotem uczniów do szkół do placówek trafią cztery miliony litrów płynu dezynfekującego i ponad 50 milionów maseczek.