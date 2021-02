Co z powrotem dzieci do szkół? Piontkowski: być może rozpoczyna się trzecia fala

Chcielibyśmy co najmniej utrzymania nauczania stacjonarnego w klasach 1-3 - powiedział w sobotę wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski o możliwości powrotu dzieci do szkół. Jak zaznaczył, decyzja o tym, czy kolejne roczniki wrócą na zajęcia stacjonarne, czy może nastąpi regres w luzowaniu obostrzeń, zapadnie za kilka dni.

Wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski w sobotę był pytany w Polskim Radiu 24 między innymi o wzrost liczby zakażeń i zgonów z powodu COVID-19 oraz o konsekwencje, jakie będzie to miało dla szkolnictwa. Na pytanie, czy będzie trzeba wrócić do nauczania zdalnego również w klasach 1-3 szkół podstawowych, Piontkowski odpowiedział: - Tego jeszcze nie wiemy, bo na razie to są tylko przypuszczenia, że być może trzecia fala rozpoczyna się także i w Polsce. Rzeczywiście, widać od dwóch czy trzech dni wzrost zakażeń.

Jak przypomniał, na razie od kilku tygodni w trybie stacjonarnym uczą się najmłodsze dzieci ze szkół podstawowych klasy 1-3. Zaznaczył też, że przez cały czas funkcjonuje opieka w przedszkolach.

"Dopiero za kilka dni będzie decyzja"

- Mieliśmy nadzieję, że - jeżeli dojdzie do wypłaszczenia zakażeń, a nawet tej zniżki - to wówczas będzie możliwy powrót kolejnych roczników. Co oczywiste, wydaje się, że najbardziej tego potrzebują klasy maturalne, ósmoklasiści, ale także klasy czwarte, w których uczą się dzieci, które skończyły taką całościową edukację prowadzoną głównie przez jednego nauczyciela - zauważył Piontkowski.

Zaznaczył przy tym, że to, czy możliwe będzie rozszerzanie nauczania stacjonarnego w szkołach na kolejne roczniki, okaże się dopiero w przyszłym tygodniu. - Dopiero za kilka dni będzie decyzja na temat tego, czy w edukacji, ale także w innych dziedzinach życia, możliwe będzie dalsze luzowanie, czy wręcz przeciwnie - być może jakiś regres - wyjaśnił .

"Żeby co najmniej utrzymany został ten stan, który funkcjonuje obecnie"

- My co najmniej chcielibyśmy, by utrzymany został ten stan, który funkcjonuje w tej chwili - czyli w klasach 1-3 nauczanie stacjonarne. A gdyby było możliwe, to powrót części roczników nawet w trybie hybrydowym, mieszanym. Zobaczymy, co będzie możliwe - dodał wiceminister edukacji.

18 stycznia uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych i szkół specjalnych wrócili do nauki stacjonarnej. Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych od 26 października uczą się zdalnie.

Ministerstwo Zdrowia podało w sobotę, że badania laboratoryjne potwierdziły 8510 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej na Mazowszu - 1393. Zmarły 254 osoby.

Autor:mp//now

Źródło: PAP