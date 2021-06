Donald Tusk "byłby dzisiaj największym problemem Borysa Budki"

Zmiana przywództwa to zmiana kierunku myślenia, ale i uprawiania polityki. Pytanie, czy Platforma jest gotowa na przyjęcie Tuska - zastanawiał się szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. W Sejmie reporter TVN24 Radomir Wit pytał posłów o możliwy powrót do polskiej polityki byłego premiera. O Tuska pytany był także szef Platformy Borys Budka.

Wraca pytanie o przyszłość Donalda Tuska w polskiej polityce. Sam zainteresowany w piątkowym "Jeden na jeden" w TVN24 przyznał, że chciałby, "żeby w Polsce doszło do zmiany politycznej". - Nie mam potrzeby spełnienia ambicji personalnych, natomiast mam wielką potrzebę spełnienia pewnego celu, jakim jest przywrócenie ładu demokratycznego i wolnościowego w Polsce - mówił. Nie odpowiedział jednak wprost na pytanie, czy chciałby przejąć z powrotem przewodnictwo w Platformie Obywatelskiej.

Budka: zaangażowanie Tuska będzie nieocenione

O słowa Tuska pytany był szef PO Borys Budka. W odpowiedzi przekazał, że są z Tuskiem w stałym kontakcie. - Regularnie się spotykamy. Zawsze mogę liczyć na jego wsparcie i radę. Uważam go za wybitnego polityka, którego zaangażowanie w polską politykę będzie nieocenione - stwierdził. Dodał, że już niedługo opinia publiczna pozna w tej sprawie szczegóły.

O możliwy powrót Tuska do polityki pytani byli także posłowie przy Wiejskiej.

Siemoniak: jeszcze wiele przed Tuskiem

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, nawiązując do wywiadu Tuska w TVN24, powiedziała, że cieszy się z jego deklaracji dotyczącej tego, że cały czas "obserwuje on polską politykę i chce mieć na nią wpływ".

Zgodziła się także ze słowami byłego premiera, że PO jest partią, która - jak mówiła - "jest potrzebna". - Moim zdaniem to ugrupowanie, które ma największą szansę na skupienie wokół siebie ludzi, żeby zatrzymać to, co robi Zjednoczona Prawica - stwierdziła.