Budka będzie rozmawiał z Tuskiem. "To będzie dzień meczu Polski ze Słowacją"

Zawsze mogę liczyć na jego dobrą radę - powiedział o Donaldzie Tusku szef Platformy Borys Budka, nawiązując do planowanego spotkania z byłym premierem. Dodał, że będzie to dzień meczu w piłce nożnej Polski ze Słowacją, czyli poniedziałek. - Będę namawiał, by jeszcze aktywniej włączył się w polską politykę - oświadczył Budka.