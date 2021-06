Leszczyna: Tusk wraca po to, żeby w Polsce skończyły się wszystkie złe rzeczy. Stanowisko jest mniej ważne

"Wraca po to, żeby w Polsce skończyły się złe rzeczy"

Dodała, że Tusk "wraca po to, żeby w Polsce skończyły się te wszystkie złe rzeczy". - Stanowisko jest tu mniej ważne - oceniła. Jej zdaniem "ważne jest to, że razem z Rafałem Trzaskowskim, Budką, Tuskiem Platforma Obywatelska z partami opozycyjnymi (…) wygra z PiS-em".

Koniec rządów PiS? Kamiński: jestem ostrożny

Leszczyna i pozostali goście "Kawy na ławę" w TVN24 rozmawiali również o zmianach w politycznym układzie sił. Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska oraz Arkadiusz Czartoryski opuścili w tym tygodniu klub Prawa i Sprawiedliwości i złożyli w Sejmie dokumenty do rejestracji własnego koła poselskiego o nazwie "Wybór Polska". Oznacza to formalną utratę większości sejmowej, bo klub PiS będzie teraz liczył 229 posłów.

- Proces, który obserwujemy, czyli odchodzenie różnych ludzi do PiS, ale z drugiej strony przychodzenie (...), jest procesem, który wiąże się z pewnym wypaleniem się Prawa i Sprawiedliwości jako partii rządzącej - mówił. Wskazywał, że "niektórzy powiedzą, że to jest proces naturalny po sześciu latach i on po prostu przejdzie jak pewna choroba i wszystko wróci do normy". - Inni będą uznawać, że jest to początek pewnego procesu - dodał.