Przygotowania do powrotu do szkół. Prezes RARS: do połowy września zostanie dostarczony sprzęt i środki ochrony

Do wszystkich szkół i placówek edukacyjnych w Polsce do połowy września zostaną dostarczone bramki do mierzenia temperatury, płyny do dezynfekcji, maseczki i rękawiczki – przekazał prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarneki informował w piątek, że "do szkół trafia już 32 tysięcy sztuk stacji do dezynfekcji z funkcją do mierzenia temperatury".

- Cała operacja dostaw bramek do mierzenia temperatury, płynów do dezynfekcji, maseczek i rękawiczek z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do wszystkich placówek oświatowych w kraju zakończy się w połowie września - powiedział prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Podkreślił, że "w pierwszej kolejności zabezpieczane są duże szkoły, gdzie trafiają stacje dezynfekcyjne z termometrami".

- Ubiegłoroczne doświadczenia pokazały nam, że w wielu szkołach i placówkach edukacyjnych są już stacje dezynfekcyjne i one sobie nieźle radzą. W związku z tym, w pierwszej kolejności skupiliśmy się na transporcie materiałów do największych szkół. Tam trafiają stacje dezynfekcyjne z termometrami. Natomiast do tych mniejszych szkół przekazywane są w większości tylko płyny i środki ochrony osobistej, a więc maseczki i rękawiczki - dodał.

Zapewnił, że do 1 września do zdecydowanej większości szkół i placówek edukacyjnych w Polsce będą już dostarczone płyny i środki ochrony osobistej.

Czarnek o zabezpieczeniu szkół

W piątek Czarnek powiedział, że MEiN chodzi "przede wszystkim o to, żeby stacje stanęły w szkołach większych, gdzie są setki uczniów i przepływ osób jest bardzo duży". - Stąd (...) mierzenie temperatury powinno być rzeczywiście obecne, bo to zapewnia sprawne kontrolowanie na wstępnym etapie stanu zdrowia dzieci i młodzieży, a także innych osób, które do szkoły wchodzą - dodał.

Minister edukacji i nauki mówił, że "maseczki jednorazowe będą używane w częściach wspólnych, nie będą używane w poszczególnych klasach na zajęciach w ramach planu zajęć.

Zapowiedział, że do szkół trafi 12,5 miliona sztuk maseczek FFP2 i FFP3, około 43 miliony rękawiczek, a także około 560 tysięcy pojemników z płynem do dezynfekcji i prawie 100 tysięcy termometrów bezdotykowych.

MEIN informowało, że przeznaczono na ten cel ponad 100 milionów złotych.

Autor:js/adso

Źródło: PAP