Przedszkola i klasy I-III to "priorytetowe kierunki". Kiedy otwarcie? Minister zdrowia odpowiada

Pierwsze kroki, jakie będziemy wykonywali przywracając normalność, to będą powroty do przedszkoli i powroty dla klas I-III - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Wyraził nadzieję, że stanie się to jeszcze w kwietniu. Odpowiedział też na pytanie o to, jak widzi kwestię otwarcia części gospodarki przed majówką.

Wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski był pytany we wtorek w Radiu Zet, czy możliwa jest nauka zdalna w szkołach do końca roku. - Mamy nadzieję, że tak nie będzie, że uczniowie jednak wrócą do szkół, być może jeszcze w kwietniu, jeżeli to będzie możliwe ze względu na epidemię, a najpóźniej w maju i czerwcu - odpowiedział wiceminister.

Niedzielski: to będą pierwsze kroki

W środę na konferencji prasowej dziennikarze pytali o tę wypowiedź ministra zdrowia. Adam Niedzielski mówił, że przedszkola i klasy I-III szkoły podstawowej to "priorytetowe kierunki luzowania obostrzeń". - W tym sensie, że pierwsze kroki, jakie będziemy wykonywali przywracając normalność, to będą powroty do przedszkoli i powroty dla klas I-III - wyjaśniał.

- Mam nadzieję, i tutaj podzielam punkt widzenia pana ministra Piontkowskiego, że jeszcze w kwietniu przedszkola i te klasy I-III wrócą do nauczania: przedszkola w trybie zwykłym, a klasy I-III - w co najmniej trybie hybrydowym - powiedział minister zdrowia.

Co z majówką?

Niedzielski był też pytany, czy możliwe jest poluzowanie obostrzeń na majówkę. Odpowiedział, że rząd w tej chwili myśli pierwszej kolejności "o przywracaniu edukacji".

- Myślę, że w przyszłym tygodniu, jak będziemy obserwowali sytuację w szpitalach, ale też to, jakie są konsekwencje okresu świątecznego dla przyrostu bądź kontynuacji spadku liczby nowych zakażeń, to wtedy będziemy mogli się nieco przybliżać do tej sytuacji - zaznaczył minister.

Według niego, "zbyt wcześnie jest oczekiwać, że majówka będzie spędzana w ten sam sposób, jak spędzaliśmy ją dwa lata temu, czy we wcześniejszych okresach". - Bo siłą rzeczy program szczepień jeszcze do okresu majowego nie zapewni nam takiego zabezpieczenia populacyjnego. Trzeba się liczyć, że w tym okresie majówki również będą obecne obostrzenia - podkreślił Niedzielski. - O skali będziemy informowali w kolejnych tygodniach - zapowiedział.

Obostrzenia przedłużone

W środę minister zdrowia ogłosił, że obowiązujące dotychczas obostrzenia zostaną przedłużone do 18 kwietnia. Pierwotnie miały trwać do 9 kwietnia.

Wśród tych restrykcji jest między innymi zamknięcie żłobków i przedszkoli, a także zdalna nauka w klasach I-III szkół podstawowych.

Autor:ads/adso

Źródło: PAP