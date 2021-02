Druga tura testów na koronawirusa u nauczycieli zakończona

Nauczycieli testowano w dwóch turach. Od 7 lutego badaniem objęci byli nauczyciele klas 1-3 szkół podstawowych i szkół specjalnych, którzy byli już testowani w ramach powrotu do szkół po feriach zimowych. Testowani byli ci nauczyciele, którzy za pierwszym razem otrzymali wynik negatywny i chcieli się ponownie poddać badaniu. Wymazy pobrano wtedy od blisko 25 tysięcy osób. Pozytywny test na obecność koronawirusa dotyczył 490 osób.

Kiedy powrót do szkół?

Czy fakt, że w obu turach zarażonych było mniej niż 3 procent nauczycieli, przyspieszy powrót do nauki stacjonarnej? Minister Czarnek do tej pory podkreślał, że wyniki testów będą tylko jednym z czynników branych pod uwagę.

W poniedziałek rano w "Rozmowie Piaseckiego" minister zdrowia Adam Niedzielski mówił o nauce stacjonarnej: - Musimy patrzeć na trzecią falę, która jest widoczna, i zobaczyć, jak ta fala będzie się rozwijać. Jeżeli będzie przebiegała spokojnie, jeżeli będzie spłaszczona, to z pewnością dzieci z klas od jeden do trzy będą dalej uczęszczać do szkół w trybie stacjonarnym.