"Kolejne kroki będą dotyczyły przede wszystkim klas ósmych i klas maturalnych"

Najpierw uczniowie przygotowujący się do egzaminów – tak minister zdrowia Adam Niedzielski odpowiadał w poniedziałek, pytany o możliwy powrót starszych uczniów do szkół. Zastrzegł jednak, że nim to nastąpi, wykonane zostaną badania przesiewowe nauczycieli, a decyzje zapadną później. Wczesnej tego dnia mówił, że powrót starszych dzieci do nauki stacjonarnej nastąpi "nie wcześniej niż w marcu".