"Przetestowano 80 tysięcy nauczycieli". Kiedy powrót do szkoły ósmoklasistów i maturzystów?

Do środy zostało przetestowanych 80 tysięcy nauczycieli i pracowników administracji oświaty - poinformował w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wyniki 60 tysięcy z nich wskazują, że zakażenie koronawirusem wykryto u dwóch procent osób - dodał. Przekazał, że powrót do szkół uczniów klas ósmych i maturalnych zależy od rozwoju pandemii.

18 stycznia, po feriach, do nauki stacjonarnej w szkołach wracają uczniowie klas I-III. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powiedział na czwartkowej konferencji prasowej, że specjaliści z zakresu epidemiologii i wirusologii rekomendowali, żeby wrócili do nauczania stacjonarnego wyłącznie ci najmłodsi, czyli najmniej narażeni na ryzyko uczniowie klas I-III, dla których nauka w klasach jest szczególnie ważna "z punktu widzenia efektywności ich nauczania stacjonarnego i najmniejszej efektywności przy nauczaniu zdalnym".

Co z uczniami przygotowującymi się do egzaminu ósmoklasisty i do matury?

Czarnek dodał, że jest możliwość organizowania konsultacji indywidulanych i w grupach do pięciu osób dla klas ósmych i maturalnych. - Dobrze, żeby nauczyciele, dyrektorzy, z tej możliwości korzystali, bo kontakt bezpośredni ucznia z nauczycielem jest bardzo ważny, zwłaszcza na etapie przygotowania do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego. Skorzystajmy z tego - mówił Czarnek.

- A kiedy będzie powrót do nauczania stacjonarnego w pierwszej kolejności właśnie klas ósmych i maturalnych? To wszystko zależy od rozwoju pandemii. Nie podejmiemy takiej decyzji, dopóki nie będziemy mieli zapewnienia ze strony naszych specjalistów z epidemiologii i wirusologii co do tego, że taka możliwość w danych warunkach pandemicznych jest. Na razie takiej możliwości nie ma. Kiedy będzie, najszybciej jak to będzie możliwe będziemy takie decyzje podejmować - dodał minister edukacji i nauki.

Czarnek: do środy przetestowano 80 tysięcy nauczycieli TVN24

Czarnek: przetestowano 80 tysięcy nauczycieli

W tym tygodniu trwa testowanie nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół na obecność SARS-CoV-2. Zakończy się 15 stycznia. Według ostatnich danych Ministerstwa Edukacji i Nauki, do udziału w testach zgłosiło się 165 tysięcy osób.

Minister Czarnek przekazał na konferencji, że ma informację Głównego Inspektora Sanitarnego, iż do środy przetestowano 80 tysięcy nauczycieli i pracowników administracji oświaty, z czego wyniki są dla 60 tysięcy osób.

- Te wyniki wskazują na to, że zakażenie koronawirusem wykryto u zaledwie dwóch procent nauczycieli i pracowników administracji - dodał szef resortu.

- Proszę się też nie martwić, bo ci, którzy mają karonawirusa i będą musieli w związku z tym zostać w izolacji przez jakiś czas, będą zastąpieni przez innych nauczycieli. Dyrektorzy szkół takie decyzje będą podejmować - podkreślił Czarnek.

Dodał, iż cieszy się z tego, że wykryty poziom zakażeń poprzez testowanie nauczycieli jest niewielki. - Cieszę się również, że w tych dwóch procentach wyeliminowaliśmy dzięki testowaniu możliwość przenoszenia się koronawirusa w środowisku szkolnym, bo temu właśnie to testowanie służy - zaznaczył szef MEN.

Poinformował, że w czwartek i piątek odbędą się kolejne badania. - Nauczyciele poznają swoje wyniki ostatecznie już w ten weekend - podkreślił.

Niedzielski: uczniowie z klas 1-3 szkół podstawowych wrócą do nauki stacjonarnej TVN24

Czarnek: szkoła ma obowiązek zapewnić opiekę świetlicową dla uczniów klas I-III

Czarnek powiedział, że od 18 stycznia - oprócz uczniów klas I-III szkół podstawowych - do szkół wracają praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym, nauka stacjonarna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych oraz jednostkach pomocy społecznej.

- Szkoła ma obowiązek, w związku z powrotem dzieci do szkół z klas I-III zapewnić opiekę świetlicową dla najmłodszych uczniów - powiedział.

Infolinia wsparcia dla nauczycieli

Czarnek przekazał, że "rząd przeznaczył miliard złotych na informatyzację szkół, zakup sprzętu przez organy prowadzące". - W ramach tych pieniędzy około 300 tysięcy złotych zostało przekazane na refundację zakupów, akcesoriów informatycznych - dodał. Zaznaczył jednak, że nauka zdalna dla starszych dzieci musi dalej funkcjonować. Jego zdaniem, jednym z elementów uaktywniania i wsparcia nauczania zdalnego jest specjalna infolinia dla nauczycieli.

Jak podaje Ministerstwo Edukacji i Nauki na swojej stronie internetowej, infolinia ma pomagać rozwiązywać trudności, jakie napotykają pedagodzy, obsługując różnego rodzaju narzędzia do edukacji zdalnej. "Dzwoniąc pod numer +48 222 500 144, nauczyciele otrzymają profesjonalną pomoc" - podkreślono. Infolinia +48 222 500 144 ma być czynna od poniedziałku do piątku w godz. 6-20 oraz w weekendy w godz. 8-18.

Autor:js//rzw

Źródło: TVN24, PAP