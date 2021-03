Kiedy powrót do szkół? Rozmowy najwcześniej po Wielkanocy

W szkołach problemu nie ma, rygor sanitarny jest utrzymywany - twierdzi minister Przemysław Czarnek. Ale pytany o powrót do zajęć stacjonarnych, zapowiada, że będzie można o nim rozmawiać po Wielkanocy, jeśli "zachowamy odpowiedzialność społeczną, będziemy stosować się do obostrzeń".

Zdaniem Przemysława Czarnka, który w poniedziałek rano był gościem w Programie 1 Polskiego Radia, "trzecia fala pandemii jest widoczna i przybiera na sile, ale lepiej, że występuje teraz, a nie za miesiąc". - Jeśli zachowamy odpowiedzialność społeczną, będziemy stosować się do obostrzeń, to jestem optymistą, myślę, że po Wielkanocy będziemy mogli rozmawiać o powrocie do nauki stacjonarnej - zapowiedział.