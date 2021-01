Czy dzieci wrócą do szkół po 17 stycznia? Minister zdrowia: rozważamy dwie opcje

"Zmniejszyć rezerwę, by przyspieszyć możliwość szczepień"

Niedzielski: przyglądamy się możliwościom zakupu dodatkowych szczepionek

Niedzielski: jeżeli chodzi o powrót do szkół, zastanawiamy się nad dwiema opcjami

- My co prawda mamy bardzo ustabilizowaną sytuację epidemiczną. Wydaje się jednak, że tym razem nasza decyzja nie będzie się opierała przede wszystkim na dziennej liczbie zakażeń, ale będziemy również brali pod uwagę to, co się dzieje dookoła. Trudno myśleć, że będziemy zieloną wyspą w sytuacji, kiedy wszędzie dookoła, w Niemczech, Czechach, Wielkiej Brytanii dzieją się rzeczy wskazujące na uruchomienie trzeciej fali - podkreślał minister zdrowia.