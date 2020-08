Szef MEN: Uczniowie wracają 1 września do szkół. Nie będzie obowiązku zasłaniania nosa i ust

Bez maseczek, ale na rowerze

Aby zajęcia były możliwe, MEN opracowało z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia wytyczne, które mówią o tym, w jaki sposób zorganizować pracę, by wszyscy mogli czuć się bezpiecznie. - Dosyć długo pracowaliśmy nad tymi wytycznymi i mówią dość szczegółowo, jak zorganizować zajęcia, lekcje, jak powinno odbywać się wydawanie posiłków, co robić w sytuacji gdyby ktoś miał problemy zdrowotne - wyliczał Piontkowski.

Jedną z nowych zasad jest to, że w szkołach nie będzie obowiązku zasłaniania ust i nosa. MEN rekomenduje za to częste mycie rąk i przypominanie o zasadach higieny. - Do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie, to samo dotyczy nauczycieli i pracowników - zaznaczył szef resortu. Zachęcał uczniów, by w drodze do szkoły korzystali z rowerów lub w miarę możliwości przychodzili pieszo.