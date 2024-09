Działania są bardzo trudne, to była trudna noc dla strażaków - przyznał rzecznik komendanta głównego PSP Karol Kierzkowski. Wskazał priorytety działań strażaków na poniedziałkowy poranek. - Sytuacja w wielu miejscach jest dramatyczna - ocenił.

- Działania są oczywiście bardzo trudne. To była trudna noc dla strażaków, także dla wielu mieszkańców, bo woda wdzierała się do mieszkań, do budynków - podkreślił.