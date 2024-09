Wojewoda dolnośląski: wojsko pomaga, wyzwania są już zbyt duże

Wojewoda małopolski mówił w "Faktach po Faktach" zaś o sytuacji w Krakowie.

- Biorąc pod uwagę to, co dzieje się na Dolnym Śląsku, co dzieje się na Opolszczyźnie, muszę powiedzieć, że u nas jest stabilnie. Ale to absolutnie nie gubi naszej czujności. Sam Kraków jest bezpieczny. Dzisiaj było około 130 interwencji straży pożarnej. W jednym ze szpitali do pomieszczeń technicznych, serwerowni, wdarła się woda. Pod jednym z wiaduktów zebrało się rozlewisko. Natomiast służby bardzo sprawnie sobie z tym poradziły, Kraków w tym momencie jest bezpieczny - przekazał Krzysztof Klęczar.

- Również fala kulminacyjna na Wiśle, której spodziewamy się w Krakowie jutro w okolicach godziny 15 nie stanowi w naszej opinii zagrożenia dla miasta - dodał.