W Głogowie i w Nowej Soli emocje sięgają zenitu, walka trwa. Przygotowujemy się równocześnie do działań związanymi ze skutkami powodzi, a nie samą walką z wodą - powiedział na wstępie obrad sztabu kryzysowego premier Donald Tusk. To dlatego - jak podkreślił - znalazła się w nim po raz pierwszy ministra edukacji Barbara Nowacka. Do gminy Wińsko (powiat wołowski w województwie dolnośląskim) dotarła fala kulminacyjna na Odrze. Istnieją obawy przed podtopieniami, bo po kilku dniach wały są mocno nasączone wodą. Trwa próba ich uszczelniania. Na miejscu są strażacy i Wojska Obrony Terytorialnej.