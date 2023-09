Powiedziałabym ministrowi Czarnkowi, żeby otworzył się na różnorodność, żeby miał przestrzeń na to, żeby rozmawiać nie tylko ze swoimi poplecznikami, ale także z organizacjami pozarządowymi, które bardzo intensywnie działaj - mówiła w "Jeden na jeden" Zuzanna Karcz z Fundacji Off School.

Gościni programu "Jeden na jeden" Zuzanna Karcz, współtwórczyni programu Dom Spokojnej Młodości, została zapytana o to, co powiedziałaby w przededniu nowego roku szkolnego ministrowi edukacji Przemysławowi Czarnkowi. - Żeby otworzył się na różnorodność, żeby miał przestrzeń na to, żeby rozmawiać nie tylko ze swoimi poplecznikami, ale także z organizacjami pozarządowymi, które bardzo intensywnie działają - odpowiedziała.

- Mam wrażenie, że mimo tego, że ta szkoła dzisiaj jest bardzo zamrożona, to organizacje pozarządowe, takie jak nasza Fundacja Off School, robią wszystko, żeby jednak ta szkoła miała trochę więcej sensu w dzisiejszym świecie, który jest przepełniony kryzysami wszelkiego typu i te młode osoby jak najbardziej będą ich doświadczać - kontynuowała.

- Nie mówię tylko o kryzysie zdrowia psychicznego, ale o wszelkich, także ekonomicznych. Przecież tego też doświadczają i to obserwują. Nie możemy młodym osobom pokazywać, że czegoś nie rozumieją. Jeżeli już w grupie nauczycielskiej jest mówione, że nie rozumieją świata, no to uczniom, uczennicom jak najbardziej też - dodała.

Karcz: jeżeli brakuje nawet nam jednej godziny w siatce godzin w szkole, to już jest problem

W Poznaniu może być nawet 900 wakatów na stanowiskach nauczycielskich. 3000 - tyle miejsc pracy czeka w Małopolsce na nauczycielki i nauczycieli. Braki widoczne są w całej Polsce.

- Wiem, że liczony jest każdy wakat, każde wolne miejsce i czytałam jakąś wypowiedź ministra Czarnka właśnie na temat tego, że te dziury występują - skomentowała Zuzanna Karcz.

- Jeżeli brakuje nawet nam jednej godziny w siatce godzin w szkole, to już jest problem. Jeżeli to będzie chociażby zajęcie typu plastyka czy zajęcia techniczne, to i tak jest to godzina, którą dyrektor, dyrektorka szkoły musi wypełnić, bo taki jest obowiązek tej osoby jako zarządzającej placówką oświatową. To jest problem, który wisi na szkole i na ministrze - dodała.

