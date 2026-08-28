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JEDEN NA JEDEN

Powiązania Przemysława Krala z Marcinem Romanowski. Hennig-Kloska: gołym okiem widać układ

|
Przemysław Kral
Hennig-Kloska: gołym okiem widać, że przez miesiące tworzył się system, układ osób, które chciały zapewnić sobie bezkarność 
Źródło wideo: TVN24
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W pogoni za celami politycznymi politycy Prawa i Sprawiedliwości kompletnie stracili z pola widzenia państwo, obywateli, elementarną przyzwoitość i uczciwość - mówiła ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska w "Jeden na jeden" w TVN24. Komentowała najnowsze doniesienia o powiązaniach prezesa Zondacrypto z poszukiwanym Marcinem Romanowskim. Ministra pytana była również o nazwisko kandydata Centrum na wicemarszałka.

Śledztwa w sprawie upadłej giełdy Zondacrypto i byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego mają wspólny wątek - wynika z najnowszych doniesień reportera "Superwizjera" Michała Fuji i Szymona Jadczaka z Wirtualnej Polski.

Wiosną tego roku prezes Zondacrypto Przemysław Kral podjął czynności mające na celu załatwienie poszukiwanemu Romanowskiemu azylu w Dubaju - donoszą dziennikarze. W kontaktach pośredniczył adwokat obu mężczyzn Bartosz Lewandowski, który jest także pełnomocnikiem Zbigniewa Ziobry.

Tu gołym okiem widać, że przez miesiące tworzył się układ przeplatających się osób, które łączyły więzy towarzyskie, zawodowe, polityczne i wspólnych interesów, które chciały zapewnić sobie bezkarność albo jakieś inne ważne dla siebie sprawy - oceniła w "Jeden na jeden" w TVN24 ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Zapytana, czy w związku z tymi doniesieniami Romanowski powinien zostać wykluczony z PiS, ministra odparła: - Pan Romanowski powinien zostać wyrzucony z klubu Prawa i Sprawiedliwości wiele tygodni temu, kiedy w ogóle uciekł z kraju, by uniknąć odpowiedzialności. 

 - W pogoni za celami politycznymi politycy Prawa i Sprawiedliwości kompletnie z pola widzenia stracili państwo, obywateli, elementarną przyzwoitość i uczciwość - oceniła.

Spotkanie Krala z Moskalem. "Symbol tworzenia układu"

Odniosła się też do spotkania posła PiS Michała Moskala z Kralem, do którego doszło rok temu na Ibizie. Jak mówiła, spotkanie to jest "symbolem tworzenia tego układu". - Układu, który miał zapewnić pewnej grupie ludzi bezkarność, uniknąć odpowiedzialności za aferę, która kroiła się miesiącami, a w której obywatele masowo utracili pieniądze - powiedziała. 

Jednak, jak mówiła, to także coś więcej. - To symbol próbowania budowania wpływu na decyzję polityków. Pamiętajmy, że do dziś, dzięki decyzjom polityków PiS, nie mamy systemu kryptowalut objętego nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego - wskazała. Według ministry, "tu absolutnie mamy znamiona lobbingu". - Prokuratura i służby muszą zbadać, czy doszło do korupcji politycznej, powoływania się na wpływ płatnej protekcji, a także niedozwolonego lobbyingu - oceniła.

Zarzuty dla Radosława Piesiewicza. "Pytanie jest zasadnicze"

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został w czwartek zatrzymany na zlecenie wydziału prokuratury krajowej w Katowicach. Zatrzymanie ma związek ze śledztwem w sprawie upadłej giełdy Zondacrypto. Piesiewicz usłyszał dwa zarzuty: płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli ze szkodą dla pozostałych inwestorów.

- Jeżeli te fakty by się potwierdziły, to znaczy, że najprawdopodobniej pan Piesiewicz miał z wyprzedzeniem informację o problemach giełdy - powiedziała Hennig-Kloska.

- Pytanie jest teraz zasadnicze, kto jeszcze takie informacje mógł mieć i wycofał swoje pieniądze - zastanawiała się. - Czy inni politycy i osoby z otoczenia Prawa i Sprawiedliwości również takiego ruchu dokonały, również wycofały swoje pieniądze? - pytała ministra. Jak mówiła, "to znaczy, że kosztem obywateli ratowali swoją skórę, swoje oszczędności, wiedząc, a jednak nie ujawniając tych faktów, że obywatele zaraz mogą masowo stracić swoje pieniądze".

Ministra o reformie podatkowej i wetach Nawrockiego

Paulina Hennig-Kloska pytała była również o kształt przyszłorocznego budżetu. W piątek będzie nad nim obradować Rada Ministrów.

- To musi być budżet, który będzie dawał ulgę obywatelom tworzącym klasę średnią - powiedziała. Wskazała na proponowane przez rząd reformy w progach podatkowych. Jak zapowiedziała, klub Centrum będzie składał do niej poprawki - Jedną z ważnych dla mnie poprawek jest waloryzacja, wpisanie w prawo podatkowe waloryzacji progów podatkowych, by one już nigdy nie stały się zakładnikami decyzji politycznej - powiedziała.

Jednym z punktów w programie Koalicji Obywatelskiej przed wyborami w 2023 roku było podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tysięcy 60 tysięcy złotych. W zeszłym tygodniu premier Donald Tusk przyznał, że jest "mało realne", aby obietnica ta została zrealizowana do 2028 roku. 

Ministra winę za to upatruje w Pałacu Prezydenckim. - W kampanii w 2023 nie wiedzieliśmy, że prezydentem zostanie Karol Nawrocki, który będzie bił rekordy już w pierwszym roku wetowania w celach politycznych - broniła rządu Hennig-Kloska. Jak dodała, "dobrze wiemy, w jakich warunkach budżetowych pracujemy". - Poza tym, że jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu, to prezydent utrudnia rządowi pracę, nie pozwalając uszczelniać systemu unikania, na przykład, płacenia podatków - powiedziała. 

Wskazała też na sukcesy rządu. - Kiedy obejmowaliśmy rządy, inflacja była jeszcze grubo powyżej 10 procent. Dzisiaj jesteśmy w celu inflacyjnym - powiedziała.

Kto kandydatem Centrum na wicemarszałka?

Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus, a także Centrum Pauliny Hennig-Kloski to trzy sejmowe kluby, które nie mają swojego wicemarszałka. Ich liczba ograniczona jest do sześciu, a wakat w fotelu wicemarszałka jest jeden. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiadał w TVN24, że nie planuje zmian w tej sprawie.

Ministra środowiska zapowiadała już wcześniej, że jej klub wystawi swojego kandydata. W TVN24 pytana była o jego nazwisko.

- To klub podejmie decyzję - zapowiedziała Hennig-Kloska.

- Aleksandra Leo? - dopytywał gospodarz programu Patryk Michalski.

-  Podejmie klub parlamentarny decyzję, to się pan redaktor dowie - odparła.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Przemysław KralMarcin RomanowskiPaulina Hennig-Kloska
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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