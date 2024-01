Niektóre powiaty utrzymują homofobiczne uchwały i aplikują o pieniądze z Unii Europejskiej

czytaj dalej

Izraelski wywiad, Mosad, miał publikować w Turcji oferty pracy, by wykorzystywać zgłaszających się kandydatów do śledzenia przebywających w tym kraju Palestyńczyków - podał we wtorek dziennik "Daily Sabah". Ronen Bar, szef izraelskiej agencji bezpieczeństwa wewnętrznego Szin Bet, zapowiadał wcześniej, że Izrael wyeliminuje Hamas na całym świecie, nawet jeśli zajmie to lata.