Ojciec i jego roczna córka trafili do szpitala. Matka dziewczynki z zarzutami usiłowania zabójstwa

Wszystko wskazuje na to, że te zapisy znalazły się w podpisanej umowie. I jeżeli tak jest, to my straciliśmy kontrolę nad Rafinerią Gdańską. To jest dramatyczne, absurdalne - mówił w TVN24 Łukasz Frątczak, dziennikarz "Czarno na białym", współautor reportażu o projekcie umowy Orlenu z Saudyjczykami. Stwierdził, że sprzedaż udziałów w rafinerii "to naprawdę doskonały interes". - Niestety tylko dla Saudi Aramco, a nie dla Polski - zaznaczył.