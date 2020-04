Rybicki zwraca uwagę, że jego brat pozostaje w pamięci jako człowiek otwarty, "dobry - w najlepszym tego słowa znaczeniu" oraz przyzwoity. - Z niezwykłą empatią wsłuchiwał się w głosy swoich rozmówców. To, co go tak bardzo charakteryzowało - co do dzisiaj wspominają jego koledzy, przyjaciele - to to, że mimo różnicy w poglądach politycznych potrafił odnaleźć płaszczyznę do rozmowy z przeciwnikiem politycznym i wydobyć z niego to, co łączy, a niekoniecznie to, co dzieli - opisuje brata Sławomir Rybicki.