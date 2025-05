Potknięcie Nawrockiego. "Bo mnie zagadujecie"

Nawrocki: zupełnie się nie obawiam żadnego pytania. Źródło: TVN24

Karol Nawrocki tuż przed debatą prezydencką w piątek był pytany przez reporterkę TVN24 Maję Wójcikowską o to, czy obawia się pytania o jego udział w kibolskiej bijatyce w 2009 roku.

Nawrocki przed debatą: nie obawiam się żadnego pytania

- Nie obawiam się żadnego pytania - odpowiedział Nawrocki. Na resztę pytań reporterki TVN24 o bijatykę kandydat PiS nie odpowiadał. Dopytywany przez innego reportera, czy jest to drażliwy temat, zaprzeczył i powiedział, że "idzie na debatę i się skupia".

Zapytany, czy odczuwa stres, również zaprzeczył. - Żadnego stresu. Widzi pani w moich oczach stres? - zapytał się Nawrocki Mai Wójcikowskiej i zatrzymał się na moment.

Na pytanie, której dziedziny najbardziej się obawia, odpowiedział, że "żadnej". Po tej odpowiedzi potknął się i powiedział ironicznie do reporterki TVN24: - Widzicie? To by było za sprawą pani redaktor, bo mnie zagadujecie.