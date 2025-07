Postępowanie w sprawie "afery maseczkowej" umorzone. "Ten wyrok sądu wszystkich nas bulwersuje"

Postępowanie w sprawie "afery maseczkowej" umorzone. Leszczyna: ten wyrok sądu wszystkich nas bulwersuje Źródło: TVN24

Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał postanowienie prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie "afery maseczkowej" - potwierdziła w piątek jego rzeczniczka Anna Ptaszek. Według śledczych sprzedawcy maseczek dostarczonych Ministerstwu Zdrowia w trakcie pandemii zachowali należytą staranność. Decyzja dotyczyła śledztwa Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie oszustwa w związku ze sprzedażą maseczek ochronnych za kwotę 4 mln 797 tys. zł na szkodę Ministerstwa Zdrowia. Chodziło o opisywany przez media zakup 120 tys. chińskich maseczek na początku pandemii COVID-19, dokonany przez resort zdrowia w czasie, kiedy kierował nim Łukasz Szumowski. W postępowaniu badana była sprawa oszustwa w 2020 r. na szkodę Skarbu Państwa – Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych przy sprzedaży maseczek ochronnych poprzez uprzednie wprowadzenie w błąd pracowników Ministerstwa Zdrowia co do spełnienia przez oferowane maseczki odpowiednich norm jakościowych.

"Ten wyrok sądu wszystkich nas bulwersuje"

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "ten wyrok sądu wszystkich nas bulwersuje". - My przeżyliśmy pandemię, my wiemy, co się wtedy działo, wiemy, jak się baliśmy o siebie, o najbliższych i wiemy, jak PiS wydawał wtedy nasze pieniądze i wydawał je dla kolegów - mówiła.

- Sytuacja jest taka, że maseczki były trefne i certyfikaty były trefne, natomiast bardzo prawdziwe były pieniądze podatnika, które pan (wiceminister zdrowia Janusz) Cieszyński wypłacił oszustom - stwierdziła Leszczyna.

Jak przypomniała, sam Cieszyński mówił, że "liczy na to, że oszuści zwrócą pieniądze Skarbowi Państwa". - Dzisiaj słyszę, że nie tylko cieszy się z umorzenia, ale uważa, że w ogóle padł ofiarą tego pomówienia. Nie było pomówienia, pan Cieszyński sam uznał, że były bardzo silne podstawy do podejrzenia o popełnieniu przestępstwa. Więc pytam, dlaczego pan Cieszyński dzisiaj nie chce, żeby oszuści zwrócili te pieniądze? - zastanawiała się ministra.

Trzy priorytety ministry zdrowia

Pytana, jak chce wykorzystać kolejne dwa lata na stanowisku szefowej resortu zdrowia, Leszczyna wskazała trzy kwestie.

Jak mówiła, niezwykle ważną rzeczą jest centralna e-rejestracja, która ma przyczynić się do skrócenia kolejek do lekarzy.

Wymieniła także konsolidację i restrukturyzację szpitali. Jako ostatni priorytet wskazała wynagrodzenia. - Dynamika wzrostu płac musi być zbalansowana z jakością i dostępnością opieki, a także ze wzrostem składki zdrowotnej - podkreśliła.

- Bardzo ważna jest profilaktyka. My mamy być ministerstwem zdrowia, a ciągle jesteśmy ministerstwem chorób - oceniła. Zapowiedziała, że trwają przygotowania do "większej zmiany". A - jak dodała - "przygotowanie zmiany systemowej musi trwać trochę dłużej".

Leszczyna o restrukturyzacji rządu

Pytana, czy w kontekście restrukturyzacji rządu jest rozważana zmiana w kierownictwie MZ na rzecz któregoś z koalicjantów, Leszczyna odparła, że "wszystko jest w rękach premiera".

- Nie wydaje mi się, żeby moi szlachetni koledzy i koleżanki z koalicji (rządowej), którzy mają czasem mnóstwo pomysłów na to, jak organizować system ochrony zdrowia, stali w kolejce akurat do tego resortu - oceniła.

- Jak przestanę być ministrem zdrowia, chyba nigdy nie odważę się skrytykować swojego następcy - dodała, podkreślając, jak trudnym zadaniem jest kierowanie tym resortem.