Chciała śledztwa w sprawie wyborów kopertowych. Prokurator Ewa Wrzosek: prowadzone jest wobec mnie postępowanie karne

Wobec prokurator Ewy Wrzosek prowadzone jest postępowanie karne

- Jest prowadzone postępowanie w sprawie przekroczenia przeze mnie uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z wydaniem decyzji o wszczęciu śledztwa w sprawie tak zwanych wyborów kopertowych – mówiła. – To jest regularne postępowanie karne o czyn z artykułu 231. To nie jest postępowanie dyscyplinarne, których też mam cały szereg, ale z innych powodów – wyjaśniła.

Prokurator przekazała, że jeżeli prokurator prowadzący dojdzie do wniosku, że należy jej postawić zarzuty, wystąpi do Izby Dyscyplinarnej o uchylenie mi immunitetu. – Zostaną mi przedstawione zarzuty i skierowany akt oskarżenia do sądu – dodała Ewa Wrzosek.