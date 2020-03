"Sądy, kierując pytania prejudycjalne do Trybunału, wskazywały, że są sądami europejskimi"

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ze stanowiskiem prawnym w sprawach dotyczących wykorzystywania postępowań dyscyplinarnych dla wywierania wpływu na sędziów i sprawowania politycznej kontroli nad treścią orzeczeń.

"Problem postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów ma w Polsce charakter systemowy" - napisał Rzecznik Praw Obywatelskich do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podkreślił, że można wskazać przykłady "represji za ich działania w sferze orzekania". W jego opinii sędziowie, którzy wnieśli pytania prejudycjalne do TSUE, mogą "realnie obawiać się naruszenia niezawisłości", a ustawa z 20 grudnia 2019 r. wprowadziła mechanizm faktycznie uniemożliwiający wykonywanie niektórych orzeczeń TSUE.

Gmina Łowicz uważała, że przekazane jej finansowanie jest zbyt niskie w stosunku do zadań, które jej powierzono. Zdecydowała się dochodzić wyrównania poniesionych kosztów na drodze sądowej. "Sąd obawiał się, że w przypadku niekorzystnego dla administracji rządowej wyroku, może zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Dlatego zwrócił się do TSUE z pytaniem, czy sędziowie krajowi w takiej sytuacji są uprawnieni do ochrony unijnej przed spodziewanymi represjami" - napisał w swoim komunikacie Rzecznik Praw Obywatelskich.