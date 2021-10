Rzecznik dyscyplinarny podjął czynności wyjaśniające wobec sędziów z Krakowa

Krakowscy sędziowie odmawiają orzekania z osobami wybranymi przez nową KRS

W komunikacie przekazano również, że ponadto "przedmiot prowadzonych czynności wyjaśniających stanowi zagadnienie ewentualności uchybienia godności urzędu przez ustalonych sędziów SO w Krakowie w zakresie zaistniałego 20 września br. popełnienia wykroczenia z art. 63a Kodeksu wykroczeń oraz jego upublicznieniu i pochwały w mediach społecznościowych, a także kontynuowania bezprawnych działań pomimo wezwań do ich zaprzestania". Przywołany przepis Kodeksu wykroczeń stanowi, że "kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny". "Podżeganie i pomocnictwo są karalne" - dodaje przepis. We wrześniu informowano, że 11 krakowskich sędziów odmówiło orzekania w składach, w których zasiądą sędziowie wybrani przez nową KRS. Zarazem zapowiedzieli oni "podjęcie środków prawnych w celu uniknięcia wadliwości wydanych z ich udziałem wyroków".