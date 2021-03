Posłowie zgodni: kwalifikować do szczepienia powinni nie tylko lekarze

Prawie wszystkie kluby w Sejmie opowiadają się za rozwiązaniem, by nie tylko lekarze, ale także przedstawiciele innych zawodów medycznych kwalifikowali do szczepienia przeciw COVID-19.

Kluby przedstawiły we wtorek po południu pięciominutowe oświadczenia o poselskim projekcie nowelizacji ustawy, który zakłada, że nie tylko lekarze, ale również pracownicy innych zawodów medycznych będą mogli kwalifikować do szczepień przeciw COVID-19. Sprawozdawca sejmowej komisji zdrowia Paweł Rychlik z PiS przekonywał, że skutecznie przeprowadzona akcja szczepień przyczyni się do poprawy sytuacji epidemicznej.