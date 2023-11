Posłowie z kontrolą w MSZ. Agencja kierowana przez Patkowskiego ma otrzymać atrakcyjną nieruchomość

Wyjaśnił, że jedna z nieruchomości to "działka oraz budynek do remontu", znajdująca się w Łotwie w nadmorskiej miejscowości Jurmała niedaleko Rygi. Nieruchomość położona "tuż przy plaży" ma zostać przekazana Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. - Instytucji właśnie powołanej i przekształconej przez ministra Ziobrę z powołanym przez niego na pięć lat rektorem - przypomniał Bosacki.

- Są to przypadki absolutnie skandaliczne, które muszą być wstrzymane. Nie może być tak, że odchodząc już od władzy PiS przekazuje bardzo atrakcyjne nieruchomości, czy to w Polsce, czy to za granicą, z MSZ-u do instytucji, które ten sam PiS próbuje zabetonować dla swoich ludzi na najbliższych wiele lat - stwierdził Bosacki.