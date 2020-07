Posłowie opozycji: Dokonaliśmy kolejnego odkrycia. Handlarz bronią wystawił faktury na 370 milionów

Posłowie opozycji Michał Szczerba i Dariusz Joński składają w piątek w Najwyższej Izbie Kontroli dokumenty dotyczące zakupów sprzętu medycznego przez resort zdrowia, w tym respiratorów i środków ochrony osobistej. - Dokonaliśmy analiz faktur pro forma, które wystawiał handlarz bronią i co się okazało? Handlarz bronią wystawił faktury nie na 1241 respiratorów, ale na 2200 respiratorów - powiedział Szczerba.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba podkreślił na konferencji prasowej, że zgodnie z informacją przedstawioną na posiedzeniu sejmowej komisji do spraw kontroli państwowej Najwyższa Izba Kontroli rozpoczyna w tym kwartale "kontrole doraźne i problemowe dotyczące zakupu sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej".

- Bardzo liczymy na to, że ta sprawa dotycząca czterech kontrowersyjnych zakupów, skandalicznych zakupów zostanie dogłębnie wyjaśniona - dodał.

Szczerba: dokonaliśmy kolejnego odkrycia

- Ministerstwo Zdrowia podpisało umowę na respiratory, na 1241 respiratorów za kwotę 200 milionów złotych. Te respiratory miały być do końca czerwca. Dotarło 200 z 1241. Ale co jest najohydniejsze w tej sprawie. Ministerstwo Zdrowia w dniu podpisania umowy wpłaciło na konto handlarza bronią 35 milionów euro, to jest 160 milionów złotych i te pieniądze nie wróciły. Nie dotarł sprzęt, nie wróciły pieniądze - mówił Szczerba.