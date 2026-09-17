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Polska

Posłowie prawicy przerywają wystąpienie Donalda Tuska. "Warto być poważnym i nie poszczekiwać"

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Donald Tusk
Wystąpienie Tuska. Posłowie usiłują zakłócić wypowiedź
Źródło wideo: Sejm
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
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Wystąpienie premiera Donalda Tuska w Sejmie było przerywane przez posłów na sali. Gdy szef rządu mówił o obecnych w europejskiej polityce siłach, które określił jako "jawnie prorosyjskie", z sali rozległy się głosy posłów prawicy. - Chyba dzisiaj warto być poważnym przez chwilę i nie poszczekiwać - zaapelował premier.

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Podczas czwartkowego wystąpienia w Sejmie premier Donald Tusk zwrócił się do posłów. - To jest mój gorący apel do wszystkich bez wyjątku, niezależnie od politycznych barw, aby już nigdy w Polsce nie pojawił się żaden głos, który kwestionowałby lojalność Polski wobec sojuszników w kwestii realizacji artykułu piątego NATO - powiedział.

Dodał, że "jako kraj graniczny będziemy bardziej potrzebowali lojalności sojuszniczej niż inne kraje NATO".

- Dlaczego o tym mówię? Chcę, żeby to wszyscy też Polacy usłyszeli. To nie jest tak, że wszyscy politycy na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych czy w Europie myślą o tym, jak bronić Polskę, Litwę, Łotwę czy Estonię, że wszyscy marzą o tym, aby natychmiast udowodnić, że są żelaznymi sojusznikami i w ramach artykułu piątego ruszą na pomoc Polsce. Nie wszyscy i przecież państwo o tym wiecie - mówił dalej premier.

Tusk przypomniał też, że wielu polityków, a także sił politycznych zyskujących na znaczeniu w państwach europejskich, czeka tylko na alibi". - Nie będziemy umierać za Polskę, nie będziemy ginąć za Łotwę czy Litwę. A dlaczego? No bo przecież Polska też powiedziała, że nie będzie ginąć za Litwę czy za Łotwę - zwrócił uwagę.

Tusk: proszę być poważnym

Premier przypomniał też o znaczeniu czwartkowej daty. - Dzisiaj jest 17 września. W tym dniu chyba wszyscy w Polsce szczególnie rozumieją, co znaczy samotność wtedy, kiedy atakuje nas Rosja - zwrócił uwagę.

- Elementem tej nowej strategii rosyjskiej są także domniemane możliwe zmiany polityczne w niektórych państwach europejskich. Jak wiecie, zbliżają się wybory w różnych państwach i nie brakuje sił, które można nazwać jawną opcją prorosyjską także w kontekście konfliktu z Ukrainą - podkreślił.

Wówczas posłowie z prawej strony próbowali przekrzykiwać premiera. Premier zwrócił się do parlamentarzystów: - Wiecie co, chyba dzisiaj warto być poważnym przez chwilę i nie poszczekiwać. Proszę. 

Premier kontynuował swoją wypowiedź. - Więc wydaje się rzeczą absolutnie niezbędną, żebyśmy wszyscy też, niezależnie od tego, jakie barwy polityczne prezentujemy, i tu też zwracam się szczególnie do koleżanek i kolegów z Konfederacji, żeby w żadnym wypadku nie uczestniczyć niechcący, w intencyjnym lub nie, promowaniu treści, na jakich bardzo zależy Rosjanom - zaapelował szef rządu.

Wtedy wystąpienie premiera zostało ponownie zakłócone przez parlamentarzystów. - No i po co to? No jak, ludzie, tyle wstydu już było. Naprawdę można by w tej sprawie powstrzymać się od nie za bardzo mądrych komentarzy - zwrócił się do posłów.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Donald TuskSejm
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