Polska Posłowie prawicy przerywają wystąpienie Donalda Tuska. "Warto być poważnym i nie poszczekiwać" Oprac. Adrian Wróbel |

Wystąpienie Tuska. Posłowie usiłują zakłócić wypowiedź Źródło wideo: Sejm Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W związku z uderzeniami dronów odrzutowych na zachodnie terytorium Ukrainy polskie wojsko poderwało myśliwce, wysłano alert RCB, a dwa lotniska zawiesiły loty

Podczas czwartkowego wystąpienia w Sejmie premier Donald Tusk zwrócił się do posłów. - To jest mój gorący apel do wszystkich bez wyjątku, niezależnie od politycznych barw, aby już nigdy w Polsce nie pojawił się żaden głos, który kwestionowałby lojalność Polski wobec sojuszników w kwestii realizacji artykułu piątego NATO - powiedział.

Dodał, że "jako kraj graniczny będziemy bardziej potrzebowali lojalności sojuszniczej niż inne kraje NATO".

- Dlaczego o tym mówię? Chcę, żeby to wszyscy też Polacy usłyszeli. To nie jest tak, że wszyscy politycy na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych czy w Europie myślą o tym, jak bronić Polskę, Litwę, Łotwę czy Estonię, że wszyscy marzą o tym, aby natychmiast udowodnić, że są żelaznymi sojusznikami i w ramach artykułu piątego ruszą na pomoc Polsce. Nie wszyscy i przecież państwo o tym wiecie - mówił dalej premier.

Tusk przypomniał też, że wielu polityków, a także sił politycznych zyskujących na znaczeniu w państwach europejskich, czeka tylko na alibi". - Nie będziemy umierać za Polskę, nie będziemy ginąć za Łotwę czy Litwę. A dlaczego? No bo przecież Polska też powiedziała, że nie będzie ginąć za Litwę czy za Łotwę - zwrócił uwagę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Tusk: w planach Rosjan są hybrydowe uderzenia także w Polskę

Tusk: proszę być poważnym

Premier przypomniał też o znaczeniu czwartkowej daty. - Dzisiaj jest 17 września. W tym dniu chyba wszyscy w Polsce szczególnie rozumieją, co znaczy samotność wtedy, kiedy atakuje nas Rosja - zwrócił uwagę.

- Elementem tej nowej strategii rosyjskiej są także domniemane możliwe zmiany polityczne w niektórych państwach europejskich. Jak wiecie, zbliżają się wybory w różnych państwach i nie brakuje sił, które można nazwać jawną opcją prorosyjską także w kontekście konfliktu z Ukrainą - podkreślił.

Wówczas posłowie z prawej strony próbowali przekrzykiwać premiera. Premier zwrócił się do parlamentarzystów: - Wiecie co, chyba dzisiaj warto być poważnym przez chwilę i nie poszczekiwać. Proszę.

Premier kontynuował swoją wypowiedź. - Więc wydaje się rzeczą absolutnie niezbędną, żebyśmy wszyscy też, niezależnie od tego, jakie barwy polityczne prezentujemy, i tu też zwracam się szczególnie do koleżanek i kolegów z Konfederacji, żeby w żadnym wypadku nie uczestniczyć niechcący, w intencyjnym lub nie, promowaniu treści, na jakich bardzo zależy Rosjanom - zaapelował szef rządu.

Wtedy wystąpienie premiera zostało ponownie zakłócone przez parlamentarzystów. - No i po co to? No jak, ludzie, tyle wstydu już było. Naprawdę można by w tej sprawie powstrzymać się od nie za bardzo mądrych komentarzy - zwrócił się do posłów.