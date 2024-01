Posłowie PiS zaintonowali hymn w Sejmie, Sienkiewicz nie wstał. "Nie godzę się na profanację"

Nie godzę się na profanację polskiego hymnu. To jest jedyna wspólna pieśń Polaków. Jeśli się jej używa do tego, żeby bronić przestępców odsiadujących karę, to jest to profanacja hymnu - mówił w "Kropce nad i" minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz pytany o to, czemu nie wstał, kiedy posłowie PiS zaintonowali we wtorek w Sejmie hymn państwowy.

Podczas obrad Sejmu we wtorek szef klubu PiS Mariusz Błaszczak apelował z mównicy o umożliwienie sprawowania mandatu poselskiego skazanym prawomocnym wyrokiem politykom PiS Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Po jego wypowiedzi posłowie PiS zaczęli skandować hasło "uwolnić posłów", co uniemożliwiło marszałkowi Sejmu kontynuowanie obrad. Marszałek Szymon Hołownia zarządził krótką przerwę w obradach, na co posłowie PiS zaintonowali hymn państwowy.

Następnie politycy PiS m.in. w mediach społecznościowych odnotowali, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz nie wstał do hymnu, tak jak zrobili to inni posłowie. Zachowanie ministra spotkało się z krytyką polityków opozycji.

Posłowie PiS zaintonowali hymn w Sejmie, Sienkiewicz nie wstał Paweł Wodzyński/East News

Sienkiewicz: nie godzę się na profanację polskiego hymnu

Sienkiewicz, który był w środę gościem "Kropki nad i", został zapytany, dlaczego nie wstał z miejsca podczas odśpiewania hymnu. - Ponieważ nie godzę się na profanację polskiego hymnu. To jest jedyna wspólna pieśń Polaków. Jeśli się jej używa do tego, żeby bronić przestępców odsiadujących karę, to jest to profanacja hymnu - powiedział.

- Coś się we mnie przełamało. Ten szantaż emocjonalny, który założył wszystkim PiS, który najświętszą pieśń śpiewa w imieniu prawomocnie skazanych przestępców spowodował, że nie byłem w stanie się przełamać. To nie jest pieśń śpiewana w imieniu skazanych w demokratycznym kraju praworządnym wyrokiem, to było nadużycie i profanacja - mówił minister.

Autor:ks

Źródło: TVN24, PAP