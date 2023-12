Powiadomili policję o "niedopuszczalnym incydencie" w biurze PAP. Poseł PiS przedstawił swoją wersję wydarzeń

czytaj dalej

Weto prezydenta Andrzeja Dudy może być krokiem do uzdrowienia sytuacji prawnej w TVP - oceniła Katarzyna Bilewska z Katedry Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zdaniem brak trzech miliardów złotych w budżecie spółki może oznaczać niewypłacalność lub zagrożenie niewypłacalnością, co w kolejnych krokach doprowadzi do wyznaczenia zarządcy w postępowaniu sanacyjnym.