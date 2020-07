Posłowie pytali o respiratory. Wiceminister: zaatakowaliście, bo widzieliście, że Trzaskowski nie ma szans

Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej zadawał w Sejmie w czwartek pytania dotyczące zakupów respiratorów przez Ministerstwo Zdrowia. - Jak to jest możliwe, że byli przedsiębiorcy, którzy trafili w krąg kontrahentów Ministerstwa Zdrowia, którzy wprost chcieli zarobić na pandemii? Potraktowali pandemię komercyjnie jako okazję do zarobienia żyły złota - mówił.

Poseł pytał obecnego na sali wiceministra zdrowia, ile z zamówionych respiratorów trafiło - zgodnie z ramową umową - do Polski, ile z nich jest w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych, które ze służb weryfikowały wiarygodność kontrahenta, jakie nałożono kary umowne za niewywiązanie się z umowy, jaką kwotę resortowi udało się wyegzekwować i kiedy odstąpiono od umowy. Jednocześnie zaznaczył, że sprawa będzie miała dalszy ciąg - stanie się przedmiotem wyjaśnień sejmowej komisji śledczej.

Wiceminister zdrowia: w marcu posłowie opozycji gotowi byli współpracować z rządem

Wiceminister zdrowia rozpoczął odpowiedź na te pytania od zacytowania pisma posła Dariusza Jońskiego z 13 marca, skierowanego do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego: "(...)wobec postępującej w dynamicznym tempie liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2, wnosimy o pilne dokonanie zakupu respiratorów niezbędnych w leczeniu choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2".

Podkreślił, że jest to list z marca, gdy "panowie gotowi byli jeszcze współpracować z rządem przy zwalczaniu epidemii". Potem sytuacja - zdaniem wiceministra - zmieniła się. - Sytuacja się zmieniła, ponieważ widzieliście, że wasz kandydat w wyborach prezydenckich nie ma szans, to się potwierdziło w ostatecznym wyniku - przekonywał Cieszyński.

- Dlatego zaczęło się od wysłania forpoczty w postaci pana [posła, Sławomira - przyp. red.] Nitrasa, który wtargnął do Ministerstwa Zdrowia. A później przyszli panowie, mówiąc, że domagacie się wyjaśnień, a tak naprawdę robiliście show. Każdy to widział - zwrócił się Cieszyński do posłów Szczerby i Jońskiego.