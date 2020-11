Mam nadzieję, że posłom Pawła Kukiza bliżej do PiS, ale to się jeszcze okaże - powiedział szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. We wtorek posłowie Kukiz'15 opuścili klub Koalicji Polskiej. Nie wiadomo jednak, ilu odejdzie z niego finalnie. Terlecki zapewnił, że nie ma jeszcze decyzji o rozpoczęciu rozmów o ich ewentualnym przystąpieniu do PiS. - Zobaczymy, jak się w przyszłości sytuacja rozwinie - dodał.

Decyzją Rady Naczelnej PSL klub Koalicja Polska podziękował nam za współpracę - poinformował we wtorek Paweł Kukiz, lider Kukiz'15. Zadeklarował, że będzie zakładał własne koło. Nie wiadomo jednak, ilu ostatecznie związanych z nim posłów opuści klub Koalicji Polskiej.

Prezes ludowców, którzy znajdują się w szeregach klubu, Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśniał, że "racją stanu dla PSL jest silna obecność Polski w Unii Europejskiej, gwarantująca bezpieczeństwo i rozwój", a ostatnie dni pokazały, że różnice w tej sprawie pomiędzy PSL a Kukiz'15 są zbyt daleko idące, by można było kontynuować współpracę.

Terlecki: jesteśmy gotowi na współpracę ze wszystkimi, którzy podzielają nasze poglądy

Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział w czwartek, że decyzja ta nie jest dla niego zaskoczeniem. - Różnice między nimi narastały i w zasadzie to, co się stało, było już tylko kwestią czasu - ocenił.

- Myśmy dotąd z nimi rozmawiali na różne tematy i oni jakoś uprzedzali, że taka sytuacja może nastąpić. Nie ma jednak na razie rozstrzygnięć, co dalej. Myślę, że przede wszystkim oni muszą to rozstrzygnąć, co będą teraz robić - powiedział Terlecki. - Mam nadzieję, że im bliżej do PiS, ale to się jeszcze okaże - dodał.

Pytany o ewentualną współpracę z opuszczającymi klub posłami Terlecki powiedział: - Jesteśmy gotowi na współpracę ze wszystkimi, którzy podzielają nasze poglądy i będą głosować tak, jak my.

Zapewnił przy tym, że "nie ma jeszcze takiej decyzji", by posłowie Kukiz'15 mieli dołączyć do PiS i by było planowane rozpoczęcie rozmów na ten temat. - Z tego, co wiem, nie ma nawet takich rozmów, zobaczymy, jak się w przyszłości sytuacja rozwinie - powiedział.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie unijnych negocjacji budżetowych

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz na wtorkowej konferencji przedstawiał powody rozstania z Kukiz'15. - Ostatnie głosowanie za uchwałą zaproponowaną przez PiS o wetowaniu budżetu, ale też wypowiedzi dotyczące zrównywania Unii Europejskiej ze Związkiem Radzieckim - bo dotyczyły naszego projektu wpisania do konstytucji członkostwa Polski w Unii - przepełniły tę czarę goryczy, która z różnych powodów narastała - oświadczył.

Sejm przyjął w zeszły czwartek uchwałę autorstwa PiS, wspierającą działania rządu w zakresie negocjacji budżetowych w UE. Uchwałę poparło 231 posłów PiS i 5 posłów PSL-Kukiz'15, wśród nich właśnie sam Paweł Kukiz.

Posłowie Kukiz'15 - z wyjątkiem Agnieszki Ścigaj - wraz z posłami klubu PiS nie poparli wcześniej także kandydatury mecenas Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

