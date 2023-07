Posłowie KO wnioskują o kontrolę "tajnych mieszkań dla ludzi PiS". Szczerba: przekażemy NIK trzy nazwiska

Składamy wniosek do NIK o przeprowadzenie kontroli w Transportowym Dozorze Technicznym. Przekażemy też trzy nazwiska współpracowników dygnitarza PiS-owskiego, jakim jest minister Adamczyk - poinformowali posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba. Chodzi o sprawę "tajnych mieszkań dla ludzi PiS" w wieżowcu w Warszawie. TDT zapowiedział, że złoży pozew przeciwko posłom za - zdaniem szefa instytucji - "kłamliwe i manipulacyjne wypowiedzi".

Joński: od dwóch politycy partii rządzącej mataczą, kluczą, plączą się

W środę Joński i Szczerba poinformowali, że złożą w tej sprawie wniosek o kontrolę do Najwyższej Izby Kontroli. - Pytamy wprost, kto, kiedy i za ile nocował w pokojach i apartamentach wybudowanych w budynku Transportowego Dozoru Technicznego. Od dwóch dni politycy partii rządzącej mataczą, kluczą, plączą się w zeznaniach - mówił Joński.

Stwierdził, że "trwała wielka wyprowadzka w ostatnich dniach". - My byliśmy świadkami, oglądając te apartamenty i pokoje, jak były sprzątane. Uważamy, że urzędnicy w trybie pilnym powinni przeprowadzić kontrolę tego wszystkiego, co się działo w Transportowym Dozorze Technicznym. Dlatego dzisiaj składamy ten wniosek. Złożymy również informację o naszej kontroli poselskiej, o trzech osobach, które tam nocowały - dodał poseł.

Szczerba: przekażemy trzy nazwiska

- Żądamy od ministra Adamczyka upublicznienia listy wszystkich osób, które korzystały z apartamentów. Wiemy, że tam mieszkali ludzie, mogliśmy obejrzeć te apartamenty. Są wyposażone w pralki, w lodówki, w żelazka, w stoły do prasowania, w odkurzacze. Mieliśmy wrażenie, że ktoś tutaj przed chwilą mieszkał, a tylko artykuł w "Gazecie Wyborczej" Wojciecha Czuchnowskiego i nasza kontrola spowodowała, że rozpoczęto wielką wyprowadzkę z tego budynku - mówił poseł.

Jak dodał, "osoba, która decydowała o tym, kto dostanie mieszkanie za bezcen, mieszkanie za darmo, to był minister Andrzej Adamczyk ".

Wskazywał, że "kontrolerzy NIK mają jedno uprawnienie, którego nie mają posłowie". - To uprawnienie to przesłuchiwanie obecnych i byłych pracowników. Wnioskujemy o to, żeby ta kontrola doraźna, o którą dzisiaj wnioskujemy, odbyła się natychmiast i żeby opinia publiczna uzyskała pełne informacje o tej bulwersującej sprawie - podkreślił.