"Ostatni skok PiS na klejnot w koronie". Posłowie KO o planach likwidacji i wyprzedaży terenu Lotniska Chopina

Ostatni skok PiS-u to plan likwidacji i wyprzedaży terenu Lotniska Chopina - mówili podczas Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński. Nikt nikogo z mieszkańców czteromilionowej aglomeracji warszawskiej, z mieszkańców Polski, nie zapytał w tej sprawie o jakiekolwiek zdanie - zaznaczył Szczerba.

Posłowie KO podczas spotkania z uczestnikami Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie mówili o "ostatnim skoku PiS-u na klejnot w koronie naszego majątku narodowego". - To plan likwidacji i wyprzedaży terenu Lotniska Chopina (...) Pokażemy dokumenty, masterplany, pokażemy konkretne ruchy legislacyjne, które mają doprowadzić do wyprowadzenia i wyprzedaży gigantycznego majątku, który należy do nas wszystkich - powiedział Szczerba.

Informacja o wyeliminowaniu cywilnego ruchu lotniczego z Okęcia pojawiła się w decyzji Stałego Komitetu Rady Ministrów z dnia 25 maja 2023 roku. Lotnisko Chopina miałoby przestać funkcjonować w obecnej formie w momencie rozpoczęcia działania CPK. - Pokazujemy to specjalnie, dlatego że, jak wiecie, zbliżają się wybory i ta decyzja, która rozstrzyga o likwidacji Lotniska Chopina w Warszawie, zapadła - mówił Joński.

Szczerba powiedział, że decyzja "jest jawna", ale jak dodał, "wtedy, kiedy wpiszecie 'decyzja z maja 2023 roku', nie znajdziecie jej".

- Znajdujemy dopiero tę informację, że ta decyzja zapadła na Stałym Komitecie Rady Ministrów w maju w kolejnym dokumencie. Ten dokument to Polityka Rozwoju Lotnictwa Cywilnego w Polsce do 2030 roku. I tam mamy napisane wprost. Ostatecznie przesądza się o zakończeniu działalności komercyjnej Lotniska Chopina w Warszawie - dodał.

- Nikt nikogo z mieszkańców czteromilionowej aglomeracji warszawskiej, z mieszkańców Polski, nie zapytał w tej sprawie o jakiekolwiek zdanie - zaznaczył Szczerba.

Joński: to jest ponad 600 hektarów terenu

- Rozpoczęliśmy kontrolę poselską, bo chcieliśmy się dowiedzieć, co się stanie z tymi gruntami. Bo jeśli ktoś chce zlikwidować w centrum Warszawy wielki obszar, to co się stanie z tymi gruntami - przekazał Joński. Dodał, że "to jest ponad 600 hektarów terenu".

- Za każdym razem słyszeliśmy ze spółki CPK, że jest to objęte tajemnicą przedsiębiorstwa spółki, tajemnicą negocjacji, tajemnicą handlową, tajemnicą wynikającą z postanowień umów, tajemnicą - mówił.

Szczerba zaznaczył, że "to, co jest naszym wspólnym majątkiem, jest skarbem państwa, należy do nas wszystkich".

