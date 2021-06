"Mamy propozycję dla pana ministra Cieszyńskiego: jeśli chce wrócić, to niech przekaże 50 milionów złotych"

Pieniądze za respiratory nie wróciły, ale zamiast pieniędzy ma wrócić minister Janusz Cieszyński. Mamy taką propozycję dla pana ministra i dla rządu Prawa i Sprawiedliwości: jeśli pan Cieszyński chce wrócić do rządu, to przed zaprzysiężeniem niech przyjedzie do Ministerstwa Zdrowia i przekaże kwotę 50 milionów złotych - mówił po kontroli w resorcie zdrowia poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.