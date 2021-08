Posłowie Myrcha i Gasiuk-Pihowicz składają zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez marszałek Witek

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha oraz Kamila Gasiuk-Pihowicz zapowiedzieli w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie, że jeszcze tego dnia złożą zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek. - Wszyscy jesteśmy pewni, że pani marszałek Witek przekroczyła swoje uprawnienia - oznajmił poseł Myrcha.

W środę po godzinie 17 rozpoczął się w Sejmie blok głosowań, w którego planie było między innymi głosowanie nad projektem ustawy anty-TVN. Nieoczekiwanie posłowie, na wniosek opozycji, przegłosowali odroczenie obrad do września. Tuż po głosowaniu marszałek Sejmu Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości zwołała posiedzenie Konwentu Seniorów. Gdy posłowie wrócili na salę obrad, Witek poinformowała, że otrzymała wniosek o reasumpcję głosowania w sprawie odroczenia posiedzenia Sejmu. Podkreśliła, że go przeanalizowała. Ten wniosek - mówiła - powołuje się na to, "że nie była podana data". - Zasięgnęłam opinii pięciu prawników, którzy potwierdzili, że ten wniosek może być głosowany na tym posiedzeniu - oświadczyła. W ponownym głosowaniu Sejm odrzucił wniosek o odroczenie obrad. Tego dnia poddano pod głosowanie lex TVN, która została uchwalona 228 głosami.