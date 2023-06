Posłanka PiS o protestach po śmierci 30-letniej Izabeli: to tylko polityczna gra

W czwartek w Sejmie, na wniosek posłanek Lewicy, odbyła się dyskusja na temat dostępu do zabiegu przerywania ciąży oraz przestrzegania praw pacjentek w związku ze śmiercią pacjentki w szpitalu w Nowym Targu. Posłanki opozycji mówiły w Sejmie, że obawa przed wykonaniem aborcji i powoływanie się na klauzulę sumienia przyczynia się do śmierci kobiet.

"Jeżeli mówimy o protestach, to teraz jest to tylko polityczna gra"

- Jeżeli pan oczekuje, że będę robić polityczną karierę na krzywdzie ludzkiej to się pan myli - powiedziała reporterowi TVN24. - Bardzo dobrze pan wie, co się zmieniło. Jeżeli mówimy o protestach, to teraz jest to tylko polityczna gra, są to błędy lekarskie, w tym konkretnym przypadku - dodała.