Mówiła, że "nie sztuka iść w ilość, ale sztuka iść w jakość". Posłanka Lewicy przeprasza dzieci Tadeusza Cymańskiego

Posłanka Lewicy Katarzyna Kotula przeprosiła w czwartek za słowa, które skierowała do posła Solidarnej Polski Tadeusza Cymańskiego. - To były niepotrzebne słowa, które padły w bardzo emocjonalnej debacie o projekcie resocjalizacji. Dzieci nie powinny być wciągane w debatę polityczną - tłumaczyła.

Posłanka Lewicy zabrała głos w czasie środowej debaty sejmowej o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Zwracając się do posła Solidarnej Polski Tadeusza Cymańskiego, ojca pięciorga dzieci, Katarzyna Kotula powiedziała: - Panie pośle, chciałabym powiedzieć, że to nie sztuka iść w ilość, ale sztuka iść w jakość.

Solidarna Polska chce ukarać posłankę Lewicy

W odpowiedzi na słowa posłanki Solidarna Polska złożyła wniosek do Komisji Etyki Poselskiej, o czym poinformował w czwartek rzecznik prasowy ugrupowania, wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. "Ta pogardliwa i chamska wypowiedź posła Lewicy jest wyrazem braku poszanowania człowieka" - ocenił we wpisie na Twitterze.

"Przedstawicielka Klubu Parlamentarnego Lewica dopuściła się rażącego braku poszanowania nie tylko wartości rodziny i potomstwa, ale przede wszystkim wyraziła dezaprobatę i brak szacunku do człowieka. W konsekwencji jest to przykład próby stygmatyzacji oraz podziałów społeczeństwa. W historii narodu polskiego wielokrotnie doświadczyliśmy, jak niebezpieczne jest wprowadzanie powyższej retoryki do debaty publicznej. Propagowanie podziałów społecznych i wartościowanie jednostek umożliwiło objęcie władzy przez reprezentantów systemów zbrodniczych, czego tragiczne skutki dostrzegalne są do dnia dzisiejszego" - podkreślono.