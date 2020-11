Rzecznik stołecznej policji o użyciu gazu i "komunikatach kierowanych między innymi do posłów i senatorów"

Działania musiały być dynamiczne, grupa kilkudziesięciu osób wybiegła na Trasę Łazienkowską, cały czas odbywał się tam ruch i to było realne zagrożenie. Działania policjantów były poprzedzone komunikatami kierowanymi między innymi do posłów i senatorów - tłumaczył w TVN24 rzecznik komendy stołecznej policji nadkomisarz Sylwester Marczak. - Musimy tę sprawę wyjaśnić. Jeżeli był użyty gaz, to w jakich okolicznościach i dlaczego był użyty - dodał, komentując sytuację z posłanką Barbarą Nowacką. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk przyznał, że "przypadek o dynamicznym wkroczeniu policji na Trasę Łazienkowską widział na własne oczy". - Jak patrzyłem z góry na interwencję policjantów, to ona była przesadnie brutalna - mówił.

W sobotę, w 102. rocznicę uzyskania przez Polki prawa wyborczego, w wielu miastach zorganizowano manifestacje - protesty związane z październikowym orzeczeniem w sprawie aborcji, które wydał Trybunał Konstytucyjny kierowany przez Julię Przyłębską. Największy protest odbywał się w Warszawie, relacjonowaliśmy go na portalu TVN Warszawa.

Protest w Warszawie Adam Stępień/AG

Barbara Nowacka została zaatakowana gazem w trakcie interwencji poselskiej podczas protestu w Warszawie. - Pojawiła się policja, która zaczęła nas spychać. Trzymałam legitymację i dostałam gazem w twarz. Z odległości 30-50 centymetrów - powiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej w TVN24.

Nowacka: pokazywałam legitymację, dostałam gazem w twarz TVN24

"Nasze działania musiały być dynamiczne. Były poprzedzone komunikatami"

Rzecznik komendanta stołecznego policji nadkomisarz Sylwester Marczak, odnosząc się do tych wydarzeń, powiedział, że policja otrzymała informację dotyczące sytuacji z posłanką Nowacką od dowódców. Dodał, że sprawa będzie wyjaśniana.

- Nasze działania musiały być dynamiczne, bowiem grupa kilkudziesięciu osób wybiegła na Trasę Łazienkowską, cały czas odbywał się tam ruch i to było realne zagrożenie. Działania policjantów były poprzedzone komunikatami kierowanymi między innymi do posłów i senatorów - tłumaczył.

Interwencja policji na Trasie Łazienkowskiej TVN24

"Jeżeli był użyty gaz, to w jakich okolicznościach i dlaczego był użyty"

Pytany, czy sytuacja była aż tak niebezpieczna, że trzeba było użyć gazu, odpowiedział: - Musimy tę sprawę wyjaśnić. Jeżeli był użyty gaz, to w jakich okolicznościach i dlaczego był użyty - wymieniał.

Jego zdaniem "najważniejsze jest to, że mamy do czynienia z grupą osób, która wybiega na jedną z najważniejszych tras w Warszawie". - I teraz pytanie co powinna zrobić policja? Czy zostawić takie osoby i przyglądać się, w jaki sposób będą się zachowywać i wysłuchiwać cały czas telefonów od osób, które się denerwują, dlatego że po raz kolejny Trasa Łazienkowska została zablokowana, czy podjąć właściwie działania? - mówił Marczak.

"Właściwie działania to działania dynamiczne, z wykorzystaniem sił i środków, którymi dysponujemy"

- W tym przypadku właściwie działania nie polegają na tym, że prosimy osoby, dlatego że one cały czas tam siedzą i nie mają zamiaru opuścić tej trasy. Właściwie działania to przede wszystkim działania dynamiczne, z wykorzystaniem sił i środków, którymi dysponujemy i w tym konkretnym przypadku użycia chociażby siły fizycznej. Ona jest w tym przypadku niezbędna do tego, żeby osoby mogły opuścić daną trasę - skomentował.

Jak powiedział, taktyka policji w kontekście osób protestujących nie zmieniła się w żaden sposób. - To, co się zmieniło, to przede wszystkim spokojniejsze zachowanie osób protestujących - zauważył.

- Mówiąc o tym, że mamy do czynienia z protestem pokojowym, nie możemy mieć do czynienia z przypadkami łamania prawa. Przygotowane i planowane zgromadzenie to jest takie, które jest zgłoszone chociażby w ratuszu. Z tych informacji, które my posiadaliśmy, żadne zgromadzenie nie było zgłoszone. Jeżeli chodzi o Strajk Kobiet, to pokazuje totalne lekceważenie ze strony organizatorów - ocenił.

Poinformował jednocześnie, że co najmniej kilkanaście osób zostało zatrzymanych.

"Gdyby policja nie zablokowała Marszałkowskiej, nie doszłoby do blokady Trasy Łazienkowskiej"

Ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk przyznał, że "ten przypadek o dynamicznym wkroczeniu policji na Trasę Łazienkowską", widział na własne oczy. - Policja dużo dłużej blokowała ruch na tej jezdni, niż sami blokujący - powiedział w rozmowie w TVN24.

- Jak patrzyłem z góry na interwencję policjantów, to ona była przesadnie brutalna - mówił.

Posłanka Barbara Nowacka w czasie demonstracji w Warszawie Andrzej Lange/PAP

Jak dodał, nie dziwi się, że "poseł Nowacka dostała gazem, ponieważ ta agresja była wielokrotnie przesadzona". Według niego "gdyby policja nie zablokowała[ulicy - przyp. red.] Marszałkowskiej, nie doszłoby do blokady Trasy Łazienkowskiej".

Nadkomisarz Marczak odpowiedział, iż "twierdzenie, że to policja spowodowała, że ktoś zablokował Trasę Łazienkowską, jest kuriozalne". - My nie działaliśmy dlatego, że my chcieliśmy sobie wejść na Trasę Łazienkowską i podjąć działania wobec osób, które tam sobie przyszły. My działaliśmy dlatego, że było łamane prawo - mówił.

"Nie było żadnego powodu do tego rodzaju zachowań policji"

Jednak zdaniem Niemczyka "nie było żadnej agresji, nie było żadnego poważnego ruchu po stronie kogokolwiek" z protestujących. - Nie było żadnego powodu do tego rodzaju zachowań policji - ocenił.

- To jest odbieranie obywatelom prawa do wyrażania swoich poglądów, policja nie ma podstaw do tego, żeby działać, ponieważ te działania są zgodne z prawem, są zgodne z konstytucją - argumentował.

Niemczyk: jak patrzyłem z góry na interwencję policjantów, to ona była przesadnie brutalna TVN24

"Nie zgodzę się, że siedzenie na Trasie Łazienkowskiej jest zgodne z konstytucją"

- Nie zgodzę się, że siedzenie na Trasie Łazienkowskiej jest zgodne z konstytucją, bo w tym przypadku mówimy o łamaniu prawa ruchu drogowego, co jest ustawą - odpowiedział na to rzecznik KSP.

Jak ocenił, "zachowanie osób łamiących prawo jest podstawą do tego, żeby działała policja".

