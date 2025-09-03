Posiedzenie w sprawie immunitetu Manowskiej odroczone. Po ostrej awanturze sędziów

Posiedzenie Trybunału Stanu w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej odroczone do 22 września Źródło: TVN24

W Trybunale Stanu odbyło się posiedzenie w sprawie uchylenia immunitetu przewodniczącej tego Trybunału i pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Manowskiej. Po około 40 minutach burzliwych obrad zarządzono przerwę.

Zapalona dyskusja w czasie spotkania związana była z wyłączeniem większości sędziów zasiadających w tej instytucji. Ci jednak pojawili się na sali rozpraw. Początkowo nie zostali wpuszczeni, a na sali przygotowano miejsca tylko dla trzech sędziów.

W ostatni piątek trzyosobowy skład TS zdecydował o wyłączeniu aż dwunastu sędziów ze sprawy. Zrobili to były senator PiS Piotr Andrzejewski, były poseł PiS Piotr Sak i honorowy prezes PSL Józef Zych. Z decyzją tą nie zgadzają się wyłączeni sędziowie, a także prokuratura, która wnioskowała o zdjęcie immunitetu.

Ten spór ma znaczenie, ponieważ do rozpoznania tej sprawy konieczne jest kworum wynoszące 2/3 całego składu 19-osobowego Trybunału.

Awantura na starcie

Ostatecznie o godzinie 12 na salę wyszło 16 sędziów. Andrzejewski powiedział jednak na początku posiedzenia: - Otwieram posiedzenie trzyosobowego składu Trybunału Stany i witam kolegów wyłączonych w sprawie. Doszło do awantury. Prowadzący posiedzenie sędzia Andrzejewski ogłosił przerwę, ale 9 z 16 sędziów pozostało na sali, gdzie zostały również kamery.

Wykluczeni - według trzyosobowego składu - sędziowie zdecydowali się zabrać głos. - Ja bym chciał, żeby nie pozostało niedopowiedziane na tej sali coś, co jest fundamentalne dla zdarzeń, które miały miejsce dzisiaj na sali posiedzeń Trybunału Stanu - powiedział Marek Mikołajczyk.

- Majestat Trybunału Stanu w moich oczach upadł. To, czego byliście państwo dzisiaj świadkami, nie powinno się nigdy wydarzyć. Nie tak powinny być kontrolowane emocje - dodał.

Dodał, że w ocenie tej większości sędziów "sprawa jest nieskomplikowana". - Trybunał Stanu orzeka w dwóch trybach. W trybie uchwałodawczym i w trybie rozpoznawczym. W trybie uchwałodawczym podejmuję uchwały i jesteśmy członkami Trybunału Stanu. A w trybie rozpoznawczym, tam gdzie jesteśmy sądem pierwszej i drugiej instancji, jesteśmy sędziami Trybunału Stanu - objaśniał.

- I teraz, byście dobrze zrozumieli. Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu pani prezes Manowskiej jest wnioskiem celowanym i w ustawie, i w regulaminie jako wniosek o podjęcie uchwały. Nie ma takiej możliwości, żeby w trybie uchwalania uchwały przez Trybunał Stanu można było stosować przepisy Kodeksu postępowania karnego - podkreślał, nawiązując do argumentacji decyzji o wyłączeniu jego i kilkunastu innych sędziów.

Po krótkim czasie wszyscy sędziowie opuścili salę i udali się na przerwę.

Niedługo później część sędziów wróciła na salę i przekazali, że posiedzenie zostało odroczone do 22 września.

"Dzwonimy po policję"

Do awantury doszło też wcześniej przed wejściem na rozprawę. - Prosimy o wydanie tóg i biretów. Mamy obowiązkowe stawiennictwo - zwracał się do pracownicy administracyjnej wiceprzewodniczący TS Jacek Dubois, jeden z wykluczonych.

- Dobrze, dzwonimy po policję, że jesteśmy nie wpuszczani na posiedzenie Trybunału Stanu - mówił, kiedy odmówiono mu tego.

Pytał również pracownicę, kto zabronił jej wpuszczać wspomnianych sędziów. Ta odpowiedziała, że decyzję podjął przewodniczący posiedzenia Piotr Andrzejewski. Ostatecznie weszli na salę.

