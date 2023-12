Posiedzenie, które "przejdzie do historii Sejmu". Jest jedna niewiadoma

27 listopada prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd Mateusza Morawieckiego , utworzony po wyborach parlamentarnych w tak zwanym pierwszym kroku konstytucyjnym. Premier w poniedziałek przedstawi Sejmowi expose z wnioskiem o udzielenie rządowi wotum zaufania. Jeśli go nie uzyska - a klub PiS ma 191 posłów, co nie daje większości - inicjatywę w sprawie wyboru premiera i rządu przejmie Sejm.

Zalewska: to posiedzenie przejdzie do historii Sejmu

- Na pewno czekają nas historyczne emocje. Wydaje mi się, że tak jak 15 października Polacy historycznie poszli w rekordowej liczbie do wyborów, to to jutrzejsze i też wtorkowe posiedzenie przejdzie do historii polskiego Sejmu - powiedziała.

- Mnie ciekawi, kto będzie zabierał głos w debacie nad wotum zaufania dla Mateusza Morawieckiego, jeśli chodzi o PiS. Były takie głosy, że to będzie Mariusz Błaszczak, potem pojawiło się, że Przemysław Czarnek. Ja do końca liczę na to i uważam, że powinien wyjść prezes Jarosław Kaczyński. To on powinien w tej debacie zabrać głos - podkreśliła Zalewska.