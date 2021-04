Dodatkowe posiedzenie Sejmu po majówce. Spór o zasady obrad i głosowania

W przyszłym tygodniu, we wtorek 4 maja, Sejm zajmie się projektem mającym umożliwić ratyfikację unijnego Funduszu Odbudowy. Jak poinformowało w piątek Centrum Informacyjne Sejmu, odbędą się wystąpienia przedstawicieli poszczególnych ugrupowań, przewidziano możliwość zadania 30 pytań, a głosowanie odbędzie się za pomocą tabletów. Koalicja Obywatelska kwestionuje niektóre z ustaleń.

We wtorek 4 maja Sejm na dodatkowym posiedzeniu będzie głosował nad ratyfikacją decyzji Rady Europejskiej z grudnia ubiegłego roku o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Ratyfikacja tej decyzji jest niezbędna do uruchomienia wypłat z unijnego Funduszu Odbudowy. Gdy w czwartek ogłoszono informację o posiedzeniu, wicemarszałek Ryszard Terlecki z PiS poinformował, że "w klubie PiS obowiązywać będzie dyscyplina". Wicemarszałek Piotr Zgorzelski z PSL ocenił zaś, że obozowi rządzącemu "chodzi o to, aby jak najszybciej dopchnąć kolanem ratyfikację Funduszu Odbudowy".