Expose najpewniej 11 grudnia. "Wynika z tego, że jeśli chodzi o Unię, będzie nas reprezentował premier Tusk"

Rzecznik PO Jan Grabiec pytany w RMF FM, kiedy można spodziewać się rządu Donalda Tuska, odparł, że "w pierwszym możliwym terminie".

- Jeśli Mateusz Morawiecki wystąpiłby o wotum zaufania dzisiaj czy jutro do Sejmu, to tego samego dnia czy następnego mógłby powstać nowy rząd. Jesteśmy przygotowani - zapewnił.

Dopytywany o personalia w tym rządzie odpowiedział, że resorty to kwestia techniczna. - Mamy uzgodnienia co do hierarchii działań w pierwszych dniach i tygodniach, bo to jest najważniejsze, żeby mieć plan działania. Jeśli chodzi o kwestię personalną, to jesteśmy gotowi do przejęcia odpowiedzialności - mówił Grabiec.