Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego po szczycie NATO

W Belwederze obraduje w poniedziałek Rada Bezpieczeństwa Narodowego, która ma dotyczyć ustaleń szczytu NATO w Madrycie i bieżącej sytuacji w Ukrainie. - Spotykamy się właśnie po to, by o tych ważnych sprawach porozmawiać, bo niezwykle ważne jest dzieło kontynuacji w takiej materii, jaką jest materia bezpieczeństwa państwa i naszych obywateli - powiedział prezydent Andrzej Duda.

To kolejne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołane przez prezydenta Andrzeja Dudę w tym roku i związane z rosyjską agresją na naszego wschodniego sąsiada.

Zwołanie Rady prezydent zapowiedział jeszcze przed madryckim szczytem. Udział w poniedziałkowym posiedzeniu biorą wszystkie główne siły parlamentarne.

Duda: spotykamy się, by rozmawiać o sprawach ponad podziałami

Prezydent, otwierając posiedzenie, podziękował za przybycie uczestnikom spotkania, m.in. premierowi, ministrom, przedstawicielom parlamentu i przedstawicielom klubów parlamentarnych.

- Cieszę się, że spotykamy się ponownie w takim gronie, które gromadzi całą polską scenę polityczną, niezależnie od różnych naturalnie w systemie demokratycznym poglądów po to, by porozmawiać o sprawach, które są - w moim przekonaniu najgłębszym, a cieszę się ogromnie, że także i państwa (...) - ponad podziałami - powiedział Andrzej Duda. Jak podkreślił, ma na myśli kwestie bezpieczeństwa naszego kraju i obywateli.

Prezydent zauważył, że zwracano się do niego o to, by posiedzenia RBN odbywały się częściej.

Andrzej Duda mówił m.in. o tym, że rządy się zmieniają, różne ugrupowania polityczne sprawują władzę, co - jak mówił - świadczy o tym, że polska demokracja cały czas dojrzewa i jest coraz mocniejsza. - Spotykamy się właśnie po to, by o tych ważnych sprawach porozmawiać, bo niezwykle ważne jest dzieło kontynuacji, w takiej materii, jaką jest materia bezpieczeństwa państwa i naszych obywateli. Ta kontynuacja absolutnie, w moim osobistym przekonaniu, powinna być zapewniona, dlatego jeszcze raz państwu wszystkim dziękuję za przybycie - powiedział.

Duda: NATO kieruje się zasadą 360 stopni

Prezydent Duda zwrócił uwagę na poruszone na szczycie NATO w Madrycie tematy związane z pozaeuropejskimi częściami świata: Bliskim Wschodem, Afryką Północną oraz Azją Południowo-Wschodnią i regionem Pacyfiku.

- NATO kieruje się zasadą 360 stopni, a więc rozmawiamy o wszystkich kierunkach, gdzie jest potencjalne niebezpieczeństwo dla pokoju i spokoju państw NATO. To znalazło swoje odzwierciedlenie również i na szczycie w Madrycie. Więc poza tymi kwestiami, które bezpośrednio dotyczą naszego bezpieczeństwa mówiliśmy o kwestii bezpieczeństw w obszarze tak zwanego Indopacyfiku. To kwestia Chin, sąsiadów Chin, zaniepokojenia Australii, Nowej Zelandii, Japonii tym, co dzieje się w polityce chińskiej i tym, jak Chiny się zachowują - podkreślił prezydent. Przypomniał, że w Madrycie obecni byli przedstawiciele władz Japonii, Nowej Zelandii i Australii.

Jak zaznaczył, tematem rozmów na szczycie była także sytuacja na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce, w tym w aspekcie potencjalnego kryzysu żywnościowego w tym regionie.

Prezydent: państwa Sojuszu mówią jednym głosem w kwestii bezpieczeństwa

Prezydent podkreślił, że podczas szczytu NATO w Madrycie podjęto ważne decyzje i o tym chciałby rozmawiać podczas posiedzenia Rady, a także - jak dodał - chciałby wysłuchać opinii zaproszonych gości.

W tym kontekście wskazał m.in. na przyjętą w Madrycie nową koncepcję strategiczną, w której wyraźnie - jak ocenił - widać zmienione podejście do wschodniej flanki i do zagrożeń ze strony Rosji, a także zgodę na przyjęcie nowych członków do Sojuszu - Szwecji i Finlandii.

- Najistotniejszy jest ogólny wymiar tego szczytu. W mojej ocenie przede wszystkim najważniejsze było to, że NATO zachowało jedność wobec czasem różnic zdań w szczegółach na różne tematy związane z budowaniem systemu bezpieczeństwa. NATO absolutnie pokazało jedność, co ważne i co wszyscy podkreślali, pokazało ją od samego początku do samego końca, od momentu, kiedy do agresji rosyjskiej doszło poprzez cały czas, kiedy ta agresja trwała, aż do momentu kiedy rozeszliśmy się po zakończeniu obrad szczytu w Madrycie - powiedział prezydent.

- Ta jedność z całą pewnością jest, i dzisiaj państwa Sojuszu w kwestii bezpieczeństwa mówią jednym głosem - dodał Andrzej Duda.

Po wypowiedzi prezydenta rozpoczęła się część niejawna posiedzenia RBN.

Nowa koncepcja strategiczna na szczycie NATO

Na zakończonym w czwartek madryckim szczycie NATO sojusznicy przyjęli nowa koncepcję strategiczną, w której Rosja została uznana za bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa sojuszników, pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim. Przywódcy potępili napaść Rosji na Ukrainę, zadeklarowali poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Na szczycie zapowiedziano zwiększenie obecności wojskowej na wschodniej flance - rozmieszczone w regionie wielonarodowe batalionowe grupy bojowe mogą być w razie potrzeby rozbudowane do wielkości brygad. Jako wyzwanie zostały określone Chiny. Do wyzwań dla bezpieczeństwa i czynnik zwiększający inne zagrożenia zaliczono zmianę klimatu. Szczyt zaprosił do członkostwa Finlandię i Szwecję.

Jens Stoltenberg podsumował szczyt NATO w Madrycie i mówił o uzgodnionych na nim zobowiązaniach ENEX

Prezydent USA Joe Biden potwierdził zapowiedziane w marcu przeniesienie stałego dowództwa V Korpusu US Army USA do Polski, gdzie obecnie znajduje się wysunięte stanowisko dowodzenia tego związku, koordynujące działania amerykańskich wojsk lądowych w Europie.

Przywódcy państw i rządów zadeklarowali zaangażowanie na rzecz demokracji, wolności jednostki, praw człowieka i rządów prawa; potwierdzili przywiązanie do zasad Karty Narodów Zjednoczonych.

