"Lekko żenujący porządek" posiedzenia RBN. "Odradzam panu prezydentowi"

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na 11 lutego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Mają być omawiane na nim trzy tematy: pożyczka z programu SAFE, zaproszenie Polski do Rady Pokoju oraz "wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego".

Kancelaria Sejmu skomentowała taki plan posiedzenia, podkreślając, że "marszałek Sejmu objęty jest stałą, pełną ochroną kontrwywiadowczą" i "gdyby istniało jakiekolwiek zagrożenie, to odpowiednie służby już dawno by zareagowały". "Rada Bezpieczeństwa Narodowego ma charakter doradczy i polityczny" i "nie zastępuje służb, a te nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości" - oświadczono.

Zgorzelski: to mało poważne

Zaplanowane posiedzenie i jego porządek komentował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL.

Według niego to "lekko żenujący porządek posiedzenia Rady Bezpieczeństwa (Narodowego), która jest ciałem doradczym prezydenta w sprawach bezpieczeństwa".

Piotr Zgorzelski Źródło: TVN24

- Mam wrażenie, że w mediach prawicowych nie chwycił temat marszałka Czarzastego, więc można go podgrzać na RBN-ie - mówił Zgorzelski.

Wicemarszałek Sejmu zwrócił się też do prezydenta. - Odradzam panu prezydentowi. Jeżeli pan prezydent nas słyszy, to chcę powiedzieć: panie prezydencie, niech pan zdejmie ten punkt z porządku dziennego, bo to jest po prostu mało poważne - zaapelował.

Jak mówił Zgorzelski, "jeśli chodzi o marszałka Czarzastego i jego dostęp do informacji niejawnych i tych najbardziej zastrzeżonych, to oczywiście wynika (on) z ustawy o dostępie do informacji niejawnych". - I marszałek Czarzasty, jako druga osoba w państwie, taki dostęp ma" - podkreślił.

- Jeżeli usłyszałem wypowiedź marszałka Czarzastego, który mówi, że po objęciu funkcji marszałka (Sejmu - red.) spotkał się z przedstawicielami służb, gdzie usłyszał, że w stosunku do niego nie ma żadnych tego typu zastrzeżeń, (...) to ja jemu wierzę, bo ja wierzę także polskim służbom - mówił Zgorzelski.

Zdaniem wicemarszałka Sejmu, "trzeci punkt (posiedzenia RBN jest - przyp. red.) do skreślenia".

Zgorzelski: to nadinterpretacja

Prowadzący rozmowę Konrad Piasecki zapytał Zgorzelskiego, czy jest coś, co niepokoi go w sprawie dostępu Czarzastego do informacji niejawnych i pytań o to, czy marszałek Sejmu wypełnił ankietę bezpieczeństwa. Jak powiedział gość TVN24, Czarzasty "nie wypełnił" ankiety.

- Marszałek, z tego co wiem, ale to jest do weryfikacji, był członkiem komisji do spraw służb specjalnych, ale ze względu na to, że nie posiadał pełnego dostępu, to w punktach, które właśnie wymagały obecności osób z takim dostępem, po prostu nie uczestniczył - wyjaśniał Zgorzelski.

Ocenił jednak, że "umieszczanie w punkcie porządku obrad (RBN - red.) sprawy marszałka Czarzastego jest po prostu nadinterpretacją".

Sprawa Epsteina. "Będzie duże poruszenie"

Zgorzelski był też pytany, czy jego zdaniem jednym z punktów posiedzenia RBN mogłaby być sprawa Epsteina. Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że powstanie komisja analityczna do zbadania polskich wątków w aktach amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego.

- Jeżeli miałaby być, to sądzę, że za jakiś czas. Dopóki nie mamy pełnych danych, dopóki służby nie podjęły działań, czy też zespół, który premier powołał, to myślę, że trochę byłoby przedwcześnie - ocenił Zgorzelski.

- Ale na przykład za jakiś miesiąc, kiedy będziemy mieć dane szczególnie dotyczące wątków polskich, czemu nie? - dodał.

Zdaniem Zgorzelskiego sprawa nie musi zahaczyć o polskie elity polityczne, "ale na pewno w Stanach Zjednoczonych i być może w krajach Europy Zachodniej będzie duże poruszenie".

- Najgorsze w tym wszystkim jest to, jeżeli by faktycznie na końcu tej układanki były służby sowieckie, ruskie - ocenił.

Zgorzelski o partii Brauna. "Z nimi absolutnie nie wolno rozmawiać"

W ubiegłą sobotę odbył się kongres programowy Konfederacji Korony Polskiej, partii Grzegorza Brauna. Wśród poglądów wyrażanych przez zaproszonych tam gości można było usłyszeć między innymi, że "to nie Rosja zaatakowała Ukrainę", jak również kwestionowanie rosyjskich zbrodni w Buczy czy nazywanie Unii Europejskiej nowotworem.

Na konwencję udał się dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski, aby sprawdzić, co partia Grzegorza Brauna proponuje pod hasłem "odzyskania niepodległości" i "walki o suwerenność". W trakcie dyskusji - poza wątkiem resetu z Rosją - nie brakowało też kwestionowania istnienia komór gazowych w obozie zagłady Auschwitz. Na panelach tak zwani eksperci domagali się powrotu patriarchatu, zakazu rozwodów, były też dywagacje o zakazaniu antykoncepcji, padały również teksty o "kobietach bez przebiegu". Kontrowersje wzbudził również udział sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie Piotra Schaba w panelu dotyczącym sądownictwa.

O tym, jak przebiegało to wydarzenie, Michalski opowiadał w poniedziałek w swoim nowym podcaście "News Michalskiego" w TVN24+.

OGLĄDAJ: Dziennikarz TVN24+ na konwencji Brauna. O tym, co usłyszał, Żurek mówi wprost: porażające Zobacz cały materiał

Pytany o ugrupowanie Brauna, Zgorzelski powiedział w TVN24, że "z nimi absolutnie nie wolno rozmawiać". - To jest partia oparta na różnego rodzaju "osobowościach", które mają bardzo często nieciekawą przeszłość - mówił. Konfederację Korony Polskiej Zgorzelski nazywa "Konfederacją Putina".

OGLĄDAJ: "Towarzysze Brauna". Co łączy ich z rosyjskim aparatem wpływu? Zobacz cały materiał

Konrad Piasecki zapytał Zgorzelskiego, czy wokół partii Brauna należy roztoczyć "kordon sanitarny". - Żadnych kordonów sanitarnych, tylko bagnet na broń i się bić z nimi - odparł wicemarszałek Sejmu.

- Osobiście jestem gotów do tego, żeby pokazywać ludziom, co to jest za towarzystwo - dodał.

